超驚喜！鋼琴巨擘理查．克萊德門11月30日竹北戶外開演

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鋼琴巨擘理查．克萊德門將在11月30日蒞臨新竹縣竹北市，帶來90分鐘的戶外音樂饗宴。記者郭政芬／攝影
鋼琴巨擘理查．克萊德門將在11月30日蒞臨新竹縣竹北市，帶來90分鐘的戶外音樂饗宴。記者郭政芬／攝影

鋼琴巨擘理查．克萊德門將在11月30日蒞臨新竹縣竹北市，帶來90分鐘的戶外音樂饗宴，場地位於新竹縣政府的府前廣場，活動採「預約索票」方式。特別的是，本次更首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選，就有機會登上舞台，與理查．克萊德門同台演出，成為一生難忘的榮耀時刻。

竹北市長鄭朝方今天下午開記者會公布好消息時，現場的媒體驚呼聲不斷，這是竹北市繼去年邀請國際級音樂家小野麗莎，為竹北帶來浪漫的Bossa Nova之夜後，這次邀請國際級鋼琴大師前來。

鄭朝方今天也與成功國中琴藝卓越的朱品叡同學攜手，以四手聯彈「水邊的阿蒂麗娜」，朱品叡聽見理查．克萊德門將到竹北，開心直呼「希望有機會和他同台」。

鄭朝方指出，這一年來努力與理查．克萊德門團隊溝通，上個月才確認，竹北是一座科技城市，但府希望透過文化與藝術，這場表演是於理查．克萊德門近年難得、甚至可能唯一的大型戶外演出，能促成此事，是竹北的重要里程碑，象徵「只有竹北能超越竹北」。

這場名為「一城盛世・高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」的演出，為他出道50周年亞洲巡迴台灣第3站，同時也是近年唯一的戶外演奏。活動將於縣政六路封街登場，延續前一日「2025竹北音樂故事」的熱度，讓細膩琴聲在竹北的星光下流動，讓城市與旋律一同呼吸。

鄭朝方說，本次更首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選，就有機會登上舞台，與理查．克萊德門同台演出，成為一生難忘的榮耀時刻。此外，活動前一日，11月29日也將有市長親領竹北孩子演出特別曲目向理查．克萊德門致敬並表感謝之意。活動採「預約索票」方式，詳細活動資訊、參與演出方式與索票流程將於竹北市公所官網與臉書公告。

鄭朝方說，本次更首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選，就有機會登上舞台，與理查．克萊德門同台演出。記者郭政芬／攝影
鄭朝方說，本次更首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選，就有機會登上舞台，與理查．克萊德門同台演出。記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方今天也與成功國中琴藝卓越的朱品叡攜手，以四手聯彈「水邊的阿蒂麗娜」記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方今天也與成功國中琴藝卓越的朱品叡攜手，以四手聯彈「水邊的阿蒂麗娜」記者郭政芬／攝影

