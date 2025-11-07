桃園市議員李宗豪建議市府規劃固定式噪音科技執法設備。圖：李宗豪提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員李宗豪表示，「靜桃計畫」推動以來確實減少改裝車噪音，市府團隊、環保局與警察局的努力值得肯定。但目前全市約50台聲音照相設備皆為移動式，難以有效長期遏止夜間噪音擾民的問題。他建議市府規劃固定式噪音科技執法設備，於車流量大、噪音車頻繁出沒的路口設置監測點，讓執法常態化、制度化，而非僅止於專案取締。

李宗豪指出，移動式設備常出現「今天抓、明天又吵」的情況，民眾夜間仍受噪音困擾；若能設置固定式設備，讓違規車輛明白「隨時都會被取締」，才能發揮長期嚇阻效果。

李宗豪舉例，龜山區的文化一路、文桃路、萬壽路等路段，均為車流量大、改裝車出沒頻繁的地點，建議市府將這些地點納入優先設置區域，逐步增設固定式聲音照相設備，讓「靜桃計畫」真正落實為桃園市民的日常生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：噪音車移動式科技執法「今天抓明天又吵」 桃市議員籲改為固定式設備