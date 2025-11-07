快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

S 109527101 0
桃園市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪針對5日晚間桃園區南門市場發生大火一案聯合質詢。圖：黨團提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪針對5日晚間桃園區南門市場發生大火一案聯合質詢，要求桃園市長張善政積極督導市府相關單位，全力協助攤商度過難關，同時盤點檢查全桃園市場消防安全，輔導攤商更換電線等設備。

S 109527102 0
桃園市議員許家睿呼籲市府須盡快盤點所有市場硬體設備，加強檢查及汰換。圖：黨團提供

黃瓊慧表示，感謝消防局和警察局漏夜救災和指揮現場交通，也謝謝南門市場自治會長鄭秀美、南門里長吳宏泰、玉山里長林于翔、在地巡守隊協助，救援過程順利無人傷亡。黃瓊慧向張善政建議，今日上午10時自治會召開首次災後會議，請市府務必積極協助，包括災損攤商急需的災後救助金，中繼市場規劃，未來重建事項等，降低火災對攤商生計的影響。

S 109527103 0
桃園市議員李宗豪呼籲市府輔導店家更換符合安全標準的電線及設備。圖：黨團提供

黃瓊慧提到，東京人的廚房是築地市場，桃園人的廚房是南門市場，並指出今早藝人蔣偉文也在Facebook寫下對南門市場火災的關注，期盼攤商生活能早日恢復正常。黃瓊慧，明年除夕為2月16日，農曆年前是市場最繁忙的時候，但火災讓攤商不好過年，市府務必給予最大、最溫暖的協助。

許家睿提到，桃園有非常多傳統市場，像八德區大湳市場，因市場管理不容易，此次火災凸顯消防安全出問題，建議市府須盡快盤點所有市場硬體設備，加強檢查及汰換。李宗豪指出，龜山區中和南路臨時攤集區周邊巷弄狹小，一旦發生火災消防車進入救援會有難度，因此全面盤點消防安全為迫切需要，同時也要輔導店家更換符合安全標準的電線及設備，未來市府應列為市場管理的重點。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園南門市場大火 民進黨議員籲市府全面盤點攤商消防安全、電線設備

攤商 黃瓊慧 火災

