竹市公道五路陸橋車流大噪音轟炸 700戶居民苦等隔音牆

新竹市公道五路三段車流量大，沿線居民長年飽受噪音之苦，深夜常被改裝車驚醒，即使有聲音照相機取締，但成效有限。市議員鄭美娟呼籲增設隔音牆，改善居民安寧。工務處長陳明錚回應，明年度預算增30餘億，將啟動噪音盤點與評估，預計1個月內提出方案。

公道五路三段連接台68線、台1線及國道1號，是東區最重要的聯絡道路之一，同時亦為串聯東區與北區的外環交通主幹道。市議員鄭美娟今在議會質詢指出，約有700戶、上千名住戶緊貼公道五路三段高架橋，長期被噪音干擾，尤其夜間常被改裝車噪音驚醒，也因車流量大，有居民上夜班，白天要休息也無法入睡。

鄭美娟表示，早在去年4月她即提案要求設置隔音牆，當時市府僅回覆「經費不足」。她同年6月再度提案，請環保局在公道五路三段增設聲音照相機取締改裝車輛，卻發現執行成效有限。環保局僅以車載式噪音偵測短時間測得臨界分貝值，未能反映實際狀況。她認為偵測點設置不精準、時間過短，導致結果失真，對居民沒有實質幫助。

鄭美娟指出，市府明年度預算增加，是否可優先編列設置隔音牆經費？東光陸橋亦有議員提案設置隔音牆，工務處回應迅速，已明確規畫隔音牆長度與經費1050萬元、工期120天，公道五路橋音量分貝不亞於東光路橋，理應同樣優先處理，要求工務處提出具體期程。