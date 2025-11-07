聽新聞
今年登陸最多次縣市長 鍾東錦訪上海推展多項合作
苗栗縣政府受邀參訪大陸上海市，縣長鍾東錦昨率業務相關局處展開5天的參訪行程，也是今年迄今赴陸訪問次數最多的縣市首長，這次將進一步深化雙方進行城市規畫建設、特色農產品營銷及大閘蟹產業等領域的交流合作。
總統賴清德3月針對大陸提出17條國安因應策略「賴17條」後，鍾東錦已第3度登陸，也是今年迄今赴陸訪問次數最多的縣市首長。
縣府表示，此行將參訪徐匯西岸智塔、上海西郊國際農產品市場、上海供銷社、果品公司、12345市民熱線、麥可將台青基地及2025年第8屆中國國際進口博覽會。藉交流汲取成功經驗，並推介苗栗豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及農特產品，增進雙方在現代農特產業、工商產業及城市規畫等各領域合作。
苗栗縣優質大閘蟹養殖產業於2011年10月由縣府與上海市海洋大學簽訂「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」後，每年年初從崇明島蟹種供台基地輸出蟹苗供應養殖戶，迄今10餘年，成功打響「苗栗優質大閘蟹」招牌。
縣府表示，這次到上海市海洋大學拜訪校長及水產學院負責人，交流大閘蟹養殖技術與經驗，並商議明年蟹苗引進事宜，希望2026年可降低蟹農養殖成本並獲得更優質的大閘蟹種苗，增進大閘蟹養殖產業蓬勃發展，提高養殖戶收益。
