新竹漁港新建直銷中心 加速收尾

新竹漁港漁產直銷中心新建工程自2021年開工，原訂隔年完工，卻屢次延宕。新竹市議員林彥甫指出，蓋了5年仍存在晴天積水、排水不良等問題。新竹市府回應，直銷中心為公共民生場域，「安全優先」為最高原則。工程已進入最後整備與驗收階段，消防、機電及細部安全檢查均穩步推進，預計明年1月完備並啟用。

新竹漁港漁產直銷中心使用25年未整修，因鄰海設備鏽蝕、主體建築沉陷龜裂，市府與新竹區漁會研議，經市府研議，由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，建造全新旗艦級直銷中心，啟用後將拆除舊建物。

林彥甫批評，蓋了5年仍有晴天積水、排水不良、外牆品質堪慮、熟食區店面狹小、公共用餐區無空調、樓梯晃動、動線混亂、生鮮攤位缺標示問題。市府要求攤商10月12日起停業搬離舊館，但新館尚未取得使用執照，攤商至少3個月無收入，只能打零工支撐生計，呼籲市府公開進度、檢討錯誤，讓攤商早日安心重返營業。

市府表示，直銷中心自2020年設計、2021年施工以來，工程多次受天候、地層排水、材料供應及消防法規變動影響而延宕。所有調整均以公共安全為優先，主體結構已完成，目前正加速收尾並進行使用執照審查，核定後即可試營運。

針對攤商營運準備期較長，市府說明，舊直銷中心營運逾30年，遷館需投入大量心力與人力。市府感謝攤商的全力配合，在漁會完成攤位抽籤後，攤商已於10月底進場整理設備與裝潢規畫，盼新館啟用後能迅速開業，縮短營運銜接時間。租金方面，市府與漁會已達成共識，正式啟用後才開始收取，友善攤商營運。