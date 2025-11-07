聽新聞
0:00 / 0:00

新竹漁港新建直銷中心 加速收尾

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹市議員林彥甫指出，新竹漁港漁產直銷中心蓋了5年仍存在排水不良、外牆品質差等問題。圖／林彥甫提供
竹市議員林彥甫指出，新竹漁港漁產直銷中心蓋了5年仍存在排水不良、外牆品質差等問題。圖／林彥甫提供

新竹漁港漁產直銷中心新建工程自2021年開工，原訂隔年完工，卻屢次延宕。新竹市議員林彥甫指出，蓋了5年仍存在晴天積水、排水不良等問題。新竹市府回應，直銷中心為公共民生場域，「安全優先」為最高原則。工程已進入最後整備與驗收階段，消防、機電及細部安全檢查均穩步推進，預計明年1月完備並啟用。

新竹漁港漁產直銷中心使用25年未整修，因鄰海設備鏽蝕、主體建築沉陷龜裂，市府與新竹區漁會研議，經市府研議，由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，建造全新旗艦級直銷中心，啟用後將拆除舊建物。

林彥甫批評，蓋了5年仍有晴天積水、排水不良、外牆品質堪慮、熟食區店面狹小、公共用餐區無空調、樓梯晃動、動線混亂、生鮮攤位缺標示問題。市府要求攤商10月12日起停業搬離舊館，但新館尚未取得使用執照，攤商至少3個月無收入，只能打零工支撐生計，呼籲市府公開進度、檢討錯誤，讓攤商早日安心重返營業。

市府表示，直銷中心自2020年設計、2021年施工以來，工程多次受天候、地層排水、材料供應及消防法規變動影響而延宕。所有調整均以公共安全為優先，主體結構已完成，目前正加速收尾並進行使用執照審查，核定後即可試營運。

針對攤商營運準備期較長，市府說明，舊直銷中心營運逾30年，遷館需投入大量心力與人力。市府感謝攤商的全力配合，在漁會完成攤位抽籤後，攤商已於10月底進場整理設備與裝潢規畫，盼新館啟用後能迅速開業，縮短營運銜接時間。租金方面，市府與漁會已達成共識，正式啟用後才開始收取，友善攤商營運。

延伸閱讀

貢寮龍門運動公園道路維護工程完工 提升遊憩品質

北門漁港加高工程完工 提升防潮能力、打造養殖產業硬實力

去年風災沖毀神岡陽明山排水下游護岸 歷10個月復建完工

新竹漁港直銷中心工程不斷延宕 市府預計明年1月啟用

相關新聞

竹市東大路地層下陷居民撤離安置 受災戶可減免房屋稅

新竹市東大路四段113巷某建案進行地下室工程時，造成鄰近巷弄地面傾斜下陷，新竹市政府緊急撤離21戶居民安置，並宣布其中6...

桃園原民文創園區又漏了 9處待修

斥資10億元打造的桃園市KIRI國際原住民族文創園區，去年營運以來漏水頻頻，近日雨後又有9處漏水點待修復，民代也關切園區...

新竹漁港新建直銷中心 加速收尾

新竹漁港漁產直銷中心新建工程自2021年開工，原訂隔年完工，卻屢次延宕。新竹市議員林彥甫指出，蓋了5年仍存在晴天積水、排...

今年登陸最多次縣市長 鍾東錦訪上海推展多項合作

苗栗縣政府受邀參訪大陸上海市，縣長鍾東錦昨率業務相關局處展開5天的參訪行程，也是今年迄今赴陸訪問次數最多的縣市首長，這次...

挖東牆補西牆？竹縣新增長照處、數發處沒加人 議員批人力調來調去

為因應高齡化、少子化及數位科技快速發展等社會趨勢，並銜接中央長期照顧十年計畫3.0、數位國家等重大政策，新竹縣政府經通盤...

被爆供姪女住官舍 竹市消防局長：姪女遭家暴提供緊急庇護所與他同住

新竹市消防局長李世恭遭爆將消防局樓上的局長職務官舍讓非直系家屬（姪女）1家3口住，並用公務車載貓外出美容，對此，李世恭回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。