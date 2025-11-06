快訊

10億元KIRI園區雨後又漏水 桃市府指設計問題：漏水漸收斂

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市KIRI國際原住民族文創園區，去年營運以來漏水頻頻，市府請廠商修復，包含窗框及底部層縫防水補強施作。圖／桃園市新建工程處提供
斥資10億元打造的桃園市KIRI國際原住民族文創園區，去年營運以來漏水頻頻，好不容易修復完成，近期連日雨後又發現9處漏水點待修復，民代也關切園區冷清，要求市府改善。工務局長汪在宙說，漏水逐漸收斂，廠商將於12日修復完成，市長張善政並強調逐步輔導、協助OT團隊營運。

市議員彭俊豪、原民議員楊進福與簡志偉紛紛在議會市政總質詢關切，認為KIRI園區公共建設品質失當、營運成效也低落，要求市府積極改善，簡志偉今天也強調，該園區是國家級建設，還選在機捷A17領航站前的蛋黃區土地興建，應強化定位與發展。

針對園區去年營運後發現多達66處漏水點，9月才修復完，10月連日下雨又9處漏水。張善政說，漏水出在設計問題，持續修繕處理，園區經營困難主要是人潮還未帶進來，已請原民局強化輔導廠商，待周邊原民電視台進駐，人潮與商機可望逐步形成。

原民局長巴奈說，目前市府已建立跨局處合作機制，並由履約管理專業團隊協助檢視營運方向及行銷策略，且與OT業者保持密切合作。該園區也已與「桃原商城」連結，並預計規畫開發專屬APP，強化線上及線下的整合，強化園區整體的經營成效。

針對園區漏水問題，工務局長汪在宙下午說明，KIRI園區過去因為配合世界客家博覽會趕工啟用，張善政市府團隊接手時，已準備要申請使用執照。該建築為了美觀與節能，外牆磚砌縫隙通透設計，容易導致水竄來竄去，加上半露天的窗台與電梯設計，都容易讓風雨吹進滲入。

汪在宙表示，一般房屋剛蓋完多少會漏水，但這棟園區建築漏水狀況較多，也得花較長時間處理，目前漏水「越抓越收斂」且在保固範圍內，新的9處漏水點已請原廠商盡快處理，預計12日修復完成。市府已要求新建公共建築「全棟防水」，以利長久維護。

台灣省土木技師公會理事拱祥生認為，漏水不完全是施工問題，而是出在設計問題，目前國內沒有漏水設計檢核機制，當設計未有防水、防漏概念，加上施工時也沒有相關專章處理，混凝土並不防漏，尤其「水無孔不入」，漏水機率相對增加。

拱祥生也提到，台灣是亞熱帶國家多雨潮濕，若採用來自歐美的設計，可能欠缺防雨設計考量。他認為漏水問題須從本質下手，從設計階段就應加強防水檢核，中央應有相關防水設計與施工指引，並提供案例分析，避免再有錯誤施作，長期從教育面著手，落實從業人員的防水設計觀念。

桃園市KIRI國際原住民族文創園區，去年營運以來漏水頻頻，市府請廠商修復，部分漏水處已改善。圖／桃園市新建工程處提供
