竹市東大路地層下陷居民撤離安置 受災戶可減免房屋稅

新竹市東大路四段113巷某建案進行地下室工程時，造成鄰近巷弄地面傾斜下陷，新竹市政府緊急撤離21戶居民安置，並宣布其中6戶受災害辦理房屋稅減免，最多減免3500元，最少1300元，並於當日即完成減免核定函轉交受災戶。

新竹市稅務局表示，房屋稅條例第15條規定，受重大災害，毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用之房屋，免徵房屋稅。稅務局依據市府撤離公告，確認警戒範圍內受影響房屋計21戶，經比對稅籍資料，計有15戶屬房屋現值在新台幣10萬5000元以下的免徵房屋；另外6戶應稅房屋，於現勘後主動核定免徵115年房屋稅，明年5月房屋稅開徵時將不會收到稅單。

稅務局提醒，若遭受不可抗力之災害造成土地、房屋、或車輛受損，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，於災害發生之日起30日內，向稅務局申請減免稅捐，保障自身權益。此外，如因災害影響，致無法營業或致貨物、菸酒受損等得減免營業稅、所得稅、貨物稅及菸酒稅者，請撥打國稅局免費服務電話0800-000321洽詢。