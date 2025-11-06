挖東牆補西牆？竹縣新增長照處、數發處沒加人 議員批人力調來調去

為因應高齡化、少子化及數位科技快速發展等社會趨勢，並銜接中央長期照顧十年計畫3.0、數位國家等重大政策，新竹縣政府經通盤檢討組織編制，人事處今天於議會報告組織改造，預計明年元旦起將新增高齡長照處和數位發展處及調整局處業務。議員們質疑，透過業務整併及人力調度，卻沒有增加員額，恐成「挖東牆、補西牆」。

人事處長陳美志說，成立「高齡長照處」是整合衛生與社會處的長照資源，避免任務編組造成效率低落；「數位發展處」則整併行政處的資訊與資安功能，並新增數位創新科，集中辦理資安、AI應用及數位治理。

議員邱靖雅指出，全國都在搶專業局處長人才，縣府如何吸引到適任人選？陳美志表示，縣府將參考中央如數位部、資安署的聘任模式，提高薪資彈性以吸引人才。

議員吳旭智質疑，新增科室卻不增加員額，恐成「挖東牆補西牆」。新竹縣公務員配置仍停留在民國87年人口標準，當時每位公務員服務365人，如今人口近60萬，平均每位公務員要服務505人，遠高於其他縣市。縣府應優先向中央爭取員額。

議員徐瑜新也說，若要吸引專業人才，約聘制度必須搭配相應薪點，否則即使新增職缺，也難找到具數位能力的人才，最終只是把縣府內現有人力調來調去，喪失成立初衷。

陳美志坦言，當年以人口數和財源自主來算，如今縣府的服務量能是一般縣市1.5倍，竹縣公務員額全國倒數，這需要中央修法才能調整。竹縣目前整併相關業務，在現有員額中調整，有些原單位還未補到人，將會優先使用其員額。此外，籌備小組將研究突破現有限制，盼可吸引優秀的聘用人才到數發處貢獻。