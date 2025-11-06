快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

被爆供姪女住官舍 竹市消防局長：姪女遭家暴提供緊急庇護所與他同住

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市消防局長李世恭。記者王駿杰／翻攝自消防局網站
新竹市消防局長李世恭。記者王駿杰／翻攝自消防局網站

新竹市消防局長李世恭遭爆將消防局樓上的局長職務官舍讓非直系家屬（姪女）1家3口住，並用公務車載貓外出美容，對此，李世恭回應，因近期姪女發生家暴事件，目前正在聲請家暴保護令，為保護其人身安全及姪女的孩子，他依親屬關係提供緊急的暫居庇護所，雖不符首長職務宿舍的使用規定，但僅為短期權宜方式。

李世恭說，他因消防勤務24小時緊急特殊性質，長年居住在職務宿舍內，以便緊急勤務的即時指揮調度，關於投訴指控他職務宿舍有提供非直系家屬親人居住，是因近期姪女發生家暴事件，現階段所衍生的水電費用，他會自行繳交，目前姪女已積極在尋找合適的居所，後續將會搬離，將不會有影響公務場所辦公秩序情形。

李世恭解釋，本事件的發生，是因姪女正與其具暴力行為人透過律師協商年幼孩子撫養權事宜。對方對於他緊急安置姪女的作為心生不滿，曾揚言要讓他的工作及名譽受到影響。初步研判是對方在近期惡意投遞檢舉信函給部分媒體及民意代表，試圖透過不實指控來施壓報復。

至於「用公務車載貓外出美容」的指控，李世恭說，這絕非事實，相關私務皆以個人車輛處理，他遵守規定，未使用公務車輛辦理私人事務。另消防局地下室停車場設有供同仁停放私人車輛的停車空間，他及家屬的私人車輛停放皆符合本局相關使用規範，並未佔用或排擠公務資源。

李世恭說，針對今天媒體報導及投訴內容，指他「耍官威」、「濫用公務資源」等不實指控，他深感遺憾。為避免社會大眾誤解，他身為消防局長，特此發表聲明，嚴正駁斥不實指控，並說明事實真相。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

被爆供姪女住官舍 竹市消防局長：姪女遭家暴提供緊急庇護所與他同住

