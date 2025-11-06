苗栗縣長鍾東錦今率團赴上海 盼引進更優質大閘蟹種苗

苗栗縣政府受邀參訪大陸上海市，縣長鍾東錦今天率業務相關局處展開5天的參訪行程，進一步深化雙方進行城市規畫建設、特色農產品營銷及大閘蟹產業等領域的交流合作，希望藉他山之石優化縣內公部門服務品質、AI人工智慧及農產品產銷技術。此行縣府團隊也將赴上海海洋大學進行大閘蟹產業交流，盼拓展苗栗縣大閘蟹養殖產業的發展規模。

總統賴清德3月針對大陸提出17條國安因應策略「賴17條」後，鍾東錦已第3度登陸，也是今年迄今赴陸訪問次數最多的縣市首長。

縣府指出，此次參訪預計參觀徐匯西岸智塔、上海西郊國際農產品市場、上海供銷社、果品公司、12345市民熱線、麥可將台青基地及2025年第8屆中國國際進口博覽會，希望藉相互交流汲取成功經驗，並推介苗栗豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及農特產品，增進雙方在現代農特產業、工商產業及城市規畫等各領域合作。

此外，苗栗縣優質大閘蟹養殖產業於2011年10月由縣府與上海市海洋大學簽訂「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」後，每年年初從崇明島蟹種供台基地輸出蟹苗供應養殖戶，迄今10餘年，也成功打響「苗栗優質大閘蟹」招牌。