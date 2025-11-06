快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣長鍾東錦今率團赴上海 盼引進更優質大閘蟹種苗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗大閘蟹有專屬的產地QR Code標章及雷射防偽蟹環。記者胡蓬生／攝影
苗栗大閘蟹有專屬的產地QR Code標章及雷射防偽蟹環。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府受邀參訪大陸上海市，縣長鍾東錦今天率業務相關局處展開5天的參訪行程，進一步深化雙方進行城市規畫建設、特色農產品營銷及大閘蟹產業等領域的交流合作，希望藉他山之石優化縣內公部門服務品質、AI人工智慧及農產品產銷技術。此行縣府團隊也將赴上海海洋大學進行大閘蟹產業交流，盼拓展苗栗縣大閘蟹養殖產業的發展規模。

總統賴清德3月針對大陸提出17條國安因應策略「賴17條」後，鍾東錦已第3度登陸，也是今年迄今赴陸訪問次數最多的縣市首長。

縣府指出，此次參訪預計參觀徐匯西岸智塔、上海西郊國際農產品市場、上海供銷社、果品公司、12345市民熱線、麥可將台青基地及2025年第8屆中國國際進口博覽會，希望藉相互交流汲取成功經驗，並推介苗栗豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及農特產品，增進雙方在現代農特產業、工商產業及城市規畫等各領域合作。

此外，苗栗縣優質大閘蟹養殖產業於2011年10月由縣府與上海市海洋大學簽訂「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」後，每年年初從崇明島蟹種供台基地輸出蟹苗供應養殖戶，迄今10餘年，也成功打響「苗栗優質大閘蟹」招牌。

縣府表示，這次到上海市海洋大學拜訪校長及水產學院負責人，交流大閘蟹養殖技術與經驗，並商議明年蟹苗引進事宜，希望2026年可降低蟹農養殖成本並獲得更優質的大閘蟹種苗，增進大閘蟹養殖產業蓬勃發展，提高養殖戶收益。

苗栗縣長鍾東錦受邀參訪大陸上海市，今天率業務相關局處展開5天的參訪行程，此行也包括洽商大閘蟹種苗引進事宜。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣長鍾東錦受邀參訪大陸上海市，今天率業務相關局處展開5天的參訪行程，此行也包括洽商大閘蟹種苗引進事宜。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗大閘蟹有專屬的產地QR code標章及雷射防偽蟹環。記者胡蓬生／攝影
苗栗大閘蟹有專屬的產地QR code標章及雷射防偽蟹環。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推廣優質大閘蟹養殖已10餘年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推廣優質大閘蟹養殖已10餘年。記者胡蓬生／攝影

大閘蟹 上海 農產品

延伸閱讀

苗栗市西山垃圾場2個月4起火災 鍾東錦說重話了

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

連辦7年熱潮不退！苗栗客家廣場舞社會組初賽8、9日登場

接任國民黨苗栗黨部主委 縣議長李文斌：力拚明年大選勝利

相關新聞

苗栗縣長鍾東錦今率團赴上海 盼引進更優質大閘蟹種苗

苗栗縣政府受邀參訪大陸上海市，縣長鍾東錦今天率業務相關局處展開5天的參訪行程，進一步深化雙方進行城市規畫建設、特色農產品...

新竹漁港直銷中心工程不斷延宕 市府預計明年1月啟用

已使用25年的新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，並結合一旁的波光市集打造「臨海雙波浪購物區」，工...

苗栗市西山垃圾場 鍾東錦：再燒要重罰

苗栗市西山垃圾場2個月發生4起火災，縣長鍾東錦昨講重話，若再燒要從重開罰，苗栗市公所回應即刻加強焚化再生粒料覆蓋澆水，分...

獨居老人忘了7條35兩黃金...找到家人帶回了 苗縣府建議可以這樣做

一名獨居老人今天在苗栗市貓裏山公園遺留35兩金條等財物，警方循線找到人領回，縣府說明列冊獨居老人相關服務，還可以輔導協助...

大溪源本古舖舊情綿綿 「醃釀．手感．民藝藏特展」詮釋常民生活

桃園市「舊情綿綿─醃釀‧手感‧民藝藏」特展，今日起至月底在大溪老街源古本舖登場；策展人古正君邀請30多位老朋友參與，包括...

一生為苗栗市大西山地區 8連霸市民代表蘇文霸病逝

苗栗市8連霸市民代表蘇文霸專職，沒有轉換跑道，一生奉獻給大西山地區，發聲爭取建設，今天凌晨不敵病魔，享壽70歲，生前行誼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。