新竹漁港直銷中心工程不斷延宕 市府預計明年1月啟用

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
林彥甫說，新竹漁港漁產直銷中心蓋了五年還蓋不好，還有包括晴天積水、排水不良等問題。圖／林彥甫提供
已使用25年的新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，並結合一旁的波光市集打造「臨海雙波浪購物區」，工程卻不斷延宕，市議員林彥甫說，市府今年1月稱「今年中完工」，5月喊出「力拚7月底拿使照」，9月在官網說「10月底全新亮相」，不料上周又改口將於「明年1月啟用」，一年內多次跳票，讓他不敢置信。

對此，市府表示，直銷中心作為公開使用的民生場域，「安全優先」是不可退讓的最高原則，工程目前已進入最後整備及驗收階段，包含消防、機電系統及細部安全介面等施工檢查，工程進度皆穩步推進中並依法審慎辦理，預計於明年1月完成整備並啟用。

市府指出，直銷中心自2020年完成設計、2021年開始施工，於2022年6月筏基完成後牆面試作初期即發現工程進度落後。2023年起工程亦面臨多項挑戰，包括曲面造型屋頂施工受天候影響、地下海水機房遇到地層排水問題需變更設計、原物料供應大漲導致後期裝修工程發包困難，以及消防法規調整等問題。

面對問題，市府皆務實處理並積極解決，雖然工期延長，但這些調整均基於公共安全考量，工程主體結構已完成，目前正加速收尾改善並進行使用執照審查程序，後續一旦核定，即可投入試營運。

針對攤商營運準備期較長的情形，市府表示，舊直銷中心已營運逾30年，遷館過程需投入大量心力與人力。市府感謝攤商的全力配合，在漁會完成攤位抽籤後，攤商們已於10月底進場進行設備整理與裝潢規畫，期盼新館啟用後能迅速開業，縮短營運銜接時間。市府也會持續協助解決攤商在裝潢過程中面臨的問題，以降低營運壓力。

市府說明，近期有多位民代與攤商代表到場會勘並提出建議，市府已將所有建言納入工程檢討及改善項目，涵蓋抽油煙路徑、機電走廊安全性、冷氣室外機位置指引等，後續將在不影響啟用期程的前提下，逐步進行優化。租金部分，市府與漁會已達成共識，將於正式啟用後才向攤商收取租金，以確保友善攤商營運。

市府強調，直銷中心啟用後，將持續依據使用者的回饋進行優化與提升，進一步強化港區產業機能與旅遊發展動能。市府將持續透過跨局處協調機制，完善場館使用品質，攜手打造更友善、更具活力的營業環境。

林彥甫說，新竹漁港漁產直銷中心蓋了5年還蓋不好，還有包括晴天積水、排水不良、清水模外牆品質堪慮、熟食區店面太小，擺不下幾張桌椅、公共用餐區無空調，不耐風雨、 樓梯晃動，動線混亂、 生鮮攤位無引導標示等問題待解。

林彥甫指出，市府要求攤商於今年10月12日起於舊直銷中心歇業，稱是「方便現行整理、布置」，但新直銷中心連使用執照都還沒拿到，攤商根本無法進場，只能暫放物品，這意味著至少三個月無收入空窗期，許多攤商只好打零工、撐家計，為何不能等新館完工再關舊的？這段空窗損失，誰要賠？市府應公開進度、檢討錯誤，讓攤商能早日安心重返營業。

新竹漁港漁產直銷中心使用25年來從未整修，因鄰近海邊相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，經市府研議，由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，建造一棟全新建物將其打造成全新旗艦級漁產品直銷中心，預計新直銷中心啟用後，再拆除老舊的直銷中心建物。

