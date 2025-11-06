苗栗市西山垃圾場 鍾東錦：再燒要重罰

苗栗市西山垃圾場2個月發生4起火災，縣長鍾東錦昨講重話，若再燒要從重開罰，苗栗市公所回應即刻加強焚化再生粒料覆蓋澆水，分類清運，降低起火風險。

西山垃圾場廢家具、樹枝暫置的第一區約5.11公頃，最高堆到4層樓，疑因內部產生沼氣等問題，遇悶熱高溫時節，容易起火燃燒；今年9月2日、22日與10月14日、29日4度起火，鍾東錦認為第一區雖是歷史共業，但18鄉鎮市唯獨苗栗市垃圾場頻失火，居民得忍受空汙臭味，勢必苦不堪言。

鍾東錦表示，市公所不能一直沒有改善，坐視垃圾場一燒再燒，如果下次再燒，縣府環保局必須從重開罰。

市公所強調，縣府環保局啟動西山垃圾場先期規畫，但期程2年，希望朝ROT處理飛灰穩定化物活化，速度緩不濟急，公所短期將與環保局協商，加強第一區再生粒料覆蓋，先前起火區域覆蓋後，就沒有再發生火災。

市公所也將加強灌水降低內部的溫度，並逐步開挖堆置的廢家具、樹枝暫置區，進行分類減量，該送燒的送垃圾焚化爐，可以回收就回收。