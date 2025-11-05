外野區再挖出回填廢棄物 竹市府今赴新竹棒球場考察

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府3日展開新竹市立棒球場外野區域回填土開挖與篩分，開挖結果發現過去的回填土中混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材。圖／新竹市政府提供
新竹市政府3日展開新竹市立棒球場外野區域回填土開挖與篩分，開挖結果發現過去的回填土中混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材。為確保棒球場改善工程順利，新竹市代理市長邱臣遠今率市府團隊前往視察，強調完工後將導入專業維運管理機制。

邱臣遠今率市府團隊前往視察新竹棒球場，聽取工務處及相關單位的工程進度簡報，並實地巡查場內施工品質與安全管理情形，邱臣遠指出，新竹棒球場是市民共同的記憶與重要的城市地標，市長高虹安上任後秉持「安全第一、品質優先」的原則，全力推動整體改善工程，不僅要將既有問題徹底改善，更要重建市民對市府公共工程的信任。

邱臣遠說，球場改善工程已於今年9月30日開始動工，施工期程預計266個日曆天，包括場地排水系統優化、地下停車場結構補強、人工草皮鋪設、外野基底土層改善等重點項目都在穩定推進中，透過施工廠商與專業團隊密切合作，從結構檢測到材料驗收皆層層把關，絕不馬虎，為球員提供更佳的比賽條件，也讓球迷擁有更舒適、安全的觀賽體驗。

邱臣遠指出，市府團隊不求最快，但一定要做到最安全、最確實，讓新竹棒球場成為球員安心比賽、球迷放心觀賽的重要場域，以最高標準把關實現對市民重要的承諾。

新竹市工務處表示，此次工程除持續與專業團隊合作進行檢測與監造外，也定期召開協調會議，掌握進度與品質；教育處表示，完工後市府將持續導入專業維運管理機制，確保球場長期維持良好狀態，並規劃更多運動推廣與賽事活動，讓棒球成為凝聚城市活力的重要力量。

