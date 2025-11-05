苗栗市西山垃圾場2個月4起火災 鍾東錦說重話了

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市西山垃圾場2個月4度起火，縣長鍾東錦講重話，再燒就重罰。圖／民眾提供
苗栗市西山垃圾場2個月內發生4起火災，縣長鍾東錦講重話，如果再燒要從重開罰，市公所回應即刻加強焚化再生粒料覆蓋澆水，及分類清運，降低起火風險。

西山垃圾場廢家具、樹枝暫置的第一區約5.11公頃，最高堆到4層樓，疑因內部產生沼氣等問題，遇到悶熱高溫時節，容易起火燃燒，今年9月2日、22日，10月14日、29日4度起火，鍾東錦認為第一區雖是歷史共業，但全縣18鄉鎮市公所苗栗市獨有，附近居民忍受起火後的臭味，勢必苦不堪言。

「如果縣府開罰，公家罰公家很難看」！鍾東錦表示，但市公所不能一直沒有改善，坐視垃圾場一燒再燒，如果下次再燒，縣府環保局必須從重開罰。

市公所強調，縣府環保局啟動西山垃圾場先期規畫，但期程2年，希望朝ROT處理飛灰穩定化物活化，速度緩不濟急，公所短期將與環保局協商，加強第一區再生粒料覆蓋，先前起火區域覆蓋後，就沒有再發生火災，此外，加強灌水降低內部的溫度，及起火的風險。

此外，目前堆置的廢家具、樹枝暫置區，逐步開挖分類減量，該送燒的送垃圾焚化爐，可以回收就回收，因送燒經費龐大，公所爭取專案降價，縣市一起努力，減少第一區的量體。

環保局 開罰 鍾東錦

