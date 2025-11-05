獨居老人忘了7條35兩黃金...找到家人帶回了 苗縣府建議可以這樣做

一名獨居老人今天在苗栗市貓裏山公園遺留35兩金條等財物，警方循線找到人領回，縣府說明列冊獨居老人相關服務，還可以輔導協助聲請監護，或信託金融機構，減少錢財露白風險。

67歲獨居老人家中的鑰匙遺失，騎機車昨晚到貓裏山公園過夜，今天一早把隨身攜帶的5兩金塊7條，新台幣6萬9000多元、1萬多人民幣，忘在公園花圃，市公所人員報案，警方根據銀樓證明，中午循線找到失主，警方查證他一清而楚掉的錢財，身上還有10幾萬元現金，及幾百萬元定存單，通知他的胞妹帶回，並注意錢財。

縣府社會處指出，一些獨居老人沒有經濟的問題，卻幾乎沒有親友可以支持照顧，社會處服務過程中如發現長者有精神障礙或其他心智缺陷，不能與他人溝通或不瞭解他人表達的意思，即民法第14條第1項明定，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示效果者，縣府亦會評估並協助長者向地方法院聲請監護（輔助）之宣告。

另外，類似個案可以選擇信託方式，與金融機構簽訂契約，由親屬或社福團體擔任監察人，按契約給予生活、醫藥等費用，不用一直擔心金塊、現金被偷，或遭侵占等。