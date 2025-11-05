竹縣推街頭巡迴診療 照護遊民健康

竹縣府今天表示，推動街頭巡迴診療合作計畫，為遊民進行街頭診療與健康篩檢服務，盼藉由跨網絡合作，提升醫療可近性與照護遊民健康，建構社會安全支持網絡。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，截至今年10月統計竹縣約有31名於街頭棲宿的遊民，主要在竹北、竹東、新豐及湖口等地區，其中以竹北地區人數最多。

竹縣府表示，此次活動服務包括血壓、血糖等基本健康量測、醫師問診與健康諮詢、胸部X光檢查，以早期發現肺部疾病風險，並提供輕微外傷處理與健康衛教指導。

縣府說，透過X光巡迴車進駐現場，協助遊民初步掌握自身健康狀況，並獲得後續就醫建議，期能提升自我照顧能力，同時建立醫療轉介與社會支持的橋梁。

縣府指出，未來將持續與大安醫院合作，辦理外展式巡迴診療服務，並依據遊民分布狀況，輪流於竹北、竹東、新豐等地舉辦，逐步擴大服務覆蓋範圍。