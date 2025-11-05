大溪源本古舖舊情綿綿 「醃釀．手感．民藝藏特展」詮釋常民生活

桃園市「舊情綿綿─醃釀‧手感‧民藝藏」特展，今日起至月底在大溪老街源古本舖登場；策展人古正君邀請30多位老朋友參與，包括工藝巨匠、民藝收藏家、生活達人等不同領域的匠人與生活實踐者，詮釋屬於常民生活的美學風景。

特展以醃釀、工藝、收藏為主題，勾勒跨越世代、溫潤人心的生活圖譜，開放參觀時間為每周五至周日下午一點到五點，整點免費入場，每場25人為限，活動洽詢「源古本舖粉絲頁」。

展覽以大溪和平老街的源古本舖為舞台，參觀者彷彿走入會呼吸的時光博物館。除了人間國寶游禮海、國家工藝成就獎粘碧華等國寶級工藝作品，還有三代老鄰居珍藏的民藝器物，再到蘊含生活智慧的醃釀手作，不僅可欣賞工藝與民藝藏品，也可以親身體驗傳統醃釀文化的香氣與手作過程，從視覺、嗅覺到觸覺，全方位感受「常民美學」的深厚底蘊。

今天開幕儀式邀請粘碧華老師、大溪文史耆老江家田，以及醃釀達人江春杏分享。三位與大溪土地情感深厚的工藝家與長者，以真摯的話語與豐富的經驗，娓娓道來關於「手感」與「時間」的故事。粘碧華分享創作歷程中，許多花草圖案的靈感，其實就是來自住家附近散步時看到的花草，其中引起大家高度詢問的動物昆蟲造型刺繡小別針，少見的恐龍、鍬形蟲造型，取材自幼年時充滿童趣的畫畫。

粘碧華認為，創作是生活直接的折射，每一個人都可以在生活中發現美，進而創作，歡迎大家一起加入刺繡的行列。江家田以文史視角回顧大溪昔日的庶民風景，「阿嬸」江春杏分享自己種冬瓜到家傳醃冬瓜，從田間到餐桌簡單生活的日常圖像，為現場帶來滿滿的感動與共鳴。

古正君說明，源古本舖長年與職人、收藏家及在地生活者保持緊密連結，這場展覽，就像一次與老朋友的聚會。這次以「舊情綿綿」為題，不只是懷舊，更思考如何讓生活裡那些看似平凡的手作與味道，重新被看見。

他強調工藝、民藝與手作成為當代生活的一部分，這些看似日常的東西，其實都是台灣文化最深的根，也是構成台灣文化底蘊最柔軟、也最堅韌的部分。