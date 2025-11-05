快訊

好戲連台！紙風車卡車藝術工程11/8、11/29分赴造橋、西湖演出　

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府攜手紙風車劇團，11月8日周六晚間7點將在造橋鄉造橋國中安排演出「愛麗PU的奇境夢遊」，這齣劇改編自西方奇幻兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」，結合劇場、馬戲、特技、偶戲，以大型雜技舞台劇的方式呈現。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手紙風車劇團，11月8日周六晚間7點將在造橋鄉造橋國中安排演出「愛麗PU的奇境夢遊」，這齣劇改編自西方奇幻兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」，結合劇場、戲、特技、偶戲，以大型雜技舞台劇的方式呈現；此外，11月29日周六晚間7點將於西湖鄉五龍宮橋下的四季廣場，安排「即將成真火舞團」帶來結合戲劇、民俗技藝與火舞特效的「珍火馬戲團」兒童火舞劇；縣府歡迎縣民、親子闔家來欣賞。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府與紙風車劇團合作推動「苗栗縣藝術種苗播撒計畫」，系列演出自9月13日開跑以來，迄今已演出5場，在演出的鄉鎮都吸引大批觀眾；11月8日、29日將分別於造橋鄉、西湖鄉帶來2場卡車藝術工程演出，縣府邀大家一起來共度一個充滿勇氣與希望的奇幻夜晚。

8日晚間在造橋國中運動場露天演出的「愛麗PU的奇境夢遊」，是一場多元融合的超華麗視覺饗宴，台灣特技團將展現震撼的高空翻滾、疊羅漢等劇情。

29日晚間在西湖鄉五龍宮橋下四季廣場，由「即將成真火舞團」演出，講述在戰火與瘟疫交迫的亂世，一個名為「珍火馬戲團」的神秘團體傳說帶來和平與歡笑，這是一場關於夢想、勇氣與信念的火舞傳奇。即將成真火舞團經常受邀至韓國、捷克等國表演，在苗栗的演出機會難得，歡迎鄉親及喜愛藝文活動的朋友前往欣賞。

相關資訊可上苗栗縣文觀局（https://www.mlc.gov.tw/）查詢，並追蹤FB粉絲專頁「貓裏藝文」，或至紙風車劇團FB粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/paperwindmilltheatre/?locale=zh_TW）。

苗栗縣政府攜手紙風車劇團，11月8日周六晚間7點將在造橋鄉造橋國中安排演出「愛麗PU的奇境夢遊」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣 紙風車

