一生為苗栗市大西山地區 8連霸市民代表蘇文霸病逝

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市8連霸市民代表蘇文霸堅持出席代表會定期會的身影，今天凌晨病逝，讓人無限哀思。圖／取自苗栗市民代表會直播
苗栗市8連霸市民代表蘇文霸堅持出席代表會定期會的身影，今天凌晨病逝，讓人無限哀思。圖／取自苗栗市民代表會直播

苗栗市8連霸市民代表蘇文霸專職，沒有轉換跑道，一生奉獻給大西山地區，發聲爭取建設，今天凌晨不敵病魔，享壽70歲，生前行誼留給地方無限哀思。

蘇文霸熱心地方事務，1994年8月1日上任市民代表，連任至目前，1995年起擔任2屆苗栗市調解委員，直到2002年規定不能兼任，地方人士懷念他，資歷足以更上一層樓，但他念茲在茲大西山地區居民，專職代表8連霸。

他近來身體狀況欠佳，進出醫院多次，立委邱鎮軍上個月去醫院探視，還在掛念上月17日起開議的第12屆第6次定期會，開會期間他忍著病痛，家人攙扶上2樓議場，依然堅持全程出席，11月3日定期會結束，他身體狀況急轉直下，今天凌晨4點多過世，享壽70歲，18日奠禮。

苗栗市長余文忠等人一早關心，地方人士敬佩他一生風骨，生前一再爭取大西山地區8公尺寬度以下道路興闢，還有魚市場圍牆改建案，及西山聖帝廟環境改善案等，病逝讓人不捨與追思。

