寵物醫療費用如黑洞、糾紛無處申訴 桃市擬建三方調解平台

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
寵物手術動輒上萬元，若發生醫療糾紛向公部門投訴，消保官和動保單位也可能互踢皮球。議員黃敬平（左）呼籲桃市應由動保處、調解委員會及獸醫師公會組成「寵物醫療糾紛溝通平台」。圖／截自議會直播
現代人愛養毛孩，但寵物手術動輒上萬元，若發生醫療糾紛向公部門投訴，消保官和動保單位也可能互踢皮球。民代呼籲桃市應跟進新北，由動保處、調解委員會及獸醫師公會組成「寵物醫療糾紛溝通平台」。市府回應，將建立統一調解平台，並研擬動物醫療指引，明確規範醫療價格及契約內容。

議員黃敬平表示，近年動物保護意識高漲，毛孩是許多家庭的重要成員，但「看獸醫太貴、出問題無處申訴」的困境，卻成為飼主普遍的痛點。許多民眾反映，寵物手術動輒上萬元，甚至高達50、60萬元，若未付清費用還可能無法領回毛孩，形同人質。

黃敬平指出，目前動物醫療糾紛處理制度存在灰色地帶，飼主向動保處申訴被認定為民事糾紛，轉向消保官又被退回動保單位，形成制度漏洞；雖桃園市獸醫師公會訂有診療收費參考標準，但項目繁雜且未強制公開，手術費常不含材料與藥品費，實際帳單高得驚人。

黃敬平建議，桃園市應成立「桃園市動物醫療糾紛調解平台」，由動保處、獸醫師公會及消保官三方組成，協助案件調解與專業鑑定。同時研議設立「動物醫療爭議審議委員會」，比照衛生局人醫糾紛模式，建立專業審議機制，並要求獸醫院公開診療收費參考表，揭示收費區間。

法務局長賴彌鼎表示，桃園市原本就有調解平台，未來將納入調解委員會及獸醫師公會強化機制，同時研究制定「動物醫療指引」，明確規範價格、契約化內容，減少事後計價糾紛。契約要記載事項和不必要記載事項都將明確規範，讓飼主在醫療開始時就清楚知道可能進行的手術項目和費用。

農業局長陳冠義表示，桃園市境內所有動物醫院都要依據獸醫師公會核定的收費標準，今年3月3日已有新版本，涵蓋14項大項價格標準，相關資訊可在動保處官網及獸醫公會網站查詢，未來將要求各獸醫院、獸醫診所在院內明顯處公告收費標準，提升透明度。

獸醫師 動物醫院 桃園

