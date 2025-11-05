桃園本土登革熱疫情解除 張善政：天氣變化無常仍不可鬆懈

快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議宣布，桃園市本土登革熱疫情正式解除，但近日天氣變化無常，仍提醒民眾別掉以輕心。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議宣布，桃園市本土登革熱疫情正式解除，但近日天氣變化無常，仍提醒民眾別掉以輕心。記者朱冠諭／攝影

桃園先前一度出現本土登革熱疫情，事隔一個月，市長張善政今在市政會議宣布，桃園市本土登革熱疫情正式解除，但近日天氣變化無常，仍提醒民眾別掉以輕心。

張善政表示，此次防疫成功有賴於市府團隊的全力投入，特別感謝副市長王明鉅以醫師專業背景，於10月1日召開跨局處會議，整合各單位資源，讓所有局處明確分工、各司其職。

第一線防疫工作中，衛生局從疫情調查、防治到醫療溝通都展現高度專業；水務局建置的巡查系統提供即時資訊掌握；環保局則加強化學防治噴藥作業。張善政坦言，噴藥工作「吃力不討好」，因為民眾往往不願意配合，仍要耐心溝通、確實執行。

此外，教育局、農業局、工務局及各區公所、里長、鄰長與志工等基層人員也全面動員，對轄區場域進行自主巡檢與環境清消，發揮「最後一哩路」的關鍵作用。張善政也感謝疾管署北區管制中心的配合，在整個防疫過程中提供專業建議與技術支援，展現中央與地方攜手合作的良好典範。

張善政表示，儘管疫情已解除，提醒市民仍不可掉以輕心，近日天氣變化無常，雖然前陣子因颱風影響氣溫轉涼，但今日陽光普照，氣象預報顯示本周末氣溫可能回升至30度以上，在全球暖化趨勢下，登革熱疫情可能逐年加劇，各局處仍需持續配合衛生局，維持環境衛生管理，持續守護桃園市民健康安全。

