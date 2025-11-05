連辦7年熱潮不退！苗栗客家廣場舞社會組初賽8、9日登場

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
去年苗栗縣廣場舞獲得幼兒組第一名的苑裡鎮中正非營利幼兒園「中正小火苗」，在今年活動宣傳會上帶來精彩的廣場舞示範表演。記者胡蓬生／攝影
去年苗栗縣廣場舞獲得幼兒組第一名的苑裡鎮中正非營利幼兒園「中正小火苗」，在今年活動宣傳會上帶來精彩的廣場舞示範表演。記者胡蓬生／攝影

已連辦7年的苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽「禾埕練舞功」，今年擴大規模增設社會組初賽，共分兩區，第一區初賽11月8日下午5點將在縣府第一辦公大樓廣場前辦理、第二區初賽於9日下午5點在竹南運動公園籃球場舉辦，縣長鍾東錦歡迎大家一起來為選手加油打氣。

縣府指出，今年廣場舞大賽社會組初賽比照立委選區分山、海線，第一區參賽鄉鎮包括頭份、三灣、南庄、苗栗、頭屋、獅潭、公館、大湖、泰安、卓蘭；第二區為竹南、後龍、造橋、通霄、西湖、銅鑼、三義、苑裡，兩區初賽共有24隊報名，優勝隊伍將晉級總決賽，未晉級的隊伍頒發4000元獎金，以此鼓勵持續參與及推廣。

廣場舞總決賽安排11月22、23日下午5點在頭份尚順育樂世界空橋下廣場舉辦，22日辦幼兒組、學生組總決賽，23日舉辦社會組總決賽，各組將選前三名及優勝、佳作等獎項，獎金從3萬元到6000元不等，總獎金超過50萬。

鍾東錦表示，縣府近年來推動客語相關計畫執行成效亮眼，屢獲客委會肯定並蟬聯七連霸，為推動客語生活化，自2019年起連續七年舉辦廣場舞比賽，讓「大人細子」以輕鬆自然的方式將客語融入日常生活，廣場舞比賽不僅是展現創意的舞台，更是推廣客語生活化的重要平台，歡迎鄉親朋友共下來「鬥鬧熱」，感受活力精彩的廣場舞。

廣場舞比賽幾乎每年都有新創的客家歌曲作為比賽指定舞曲，今年新創的4首分別是林思伶作詞、江雯作曲的「求婚」、「ㄤㄤ仔」、「月圓園」及稅務局提供的「地方稅EASY GO」。

2024年「苗栗客家藝文嘉年華」廣場舞比賽，社會組由宸藝舞蹈團獲得第一名。圖／苗栗縣政府提供
2024年「苗栗客家藝文嘉年華」廣場舞比賽，社會組由宸藝舞蹈團獲得第一名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」廣場舞大賽已連辦7年。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」廣場舞大賽已連辦7年。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」廣場舞大賽已連辦7年。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣客家藝文嘉年華「禾埕練舞功」廣場舞大賽已連辦7年。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

客語 鍾東錦 客家

