預算7.56億！桃園楊梅警分局服務逾一甲子 原址重建拚2030完工
服務在地超過一甲子的桃園市警察局楊梅分局，由於現有廳舍自1960年啟用至今已逾報廢年限，桃園市警局表示，為提供警察與市民更安全、現代化的辦公環境，市府已核定楊梅分局原址重建計畫，總工程經費達新台幣7億5600萬元，預計於2030年完工。
市議員周玉琴日前於議會質詢向警察局關心楊梅分局重建進度。桃園市警局表示，楊梅分局興建至今已65年，現有建物面積約988坪，桃園市政府2022年5月27日審核通過原址重建計畫，並於去年完成前期地質探勘作業，考量地下水流等因素，規畫結構採地下1層、地上5層設計；重建後，廳舍規劃可容納員額為228人，現有員額198人。
桃園市警局指出，楊梅分局總工程經費估計7億5600萬元，其中去年預計編列1700萬元用於規畫設計、監造及專案管理發包與履約費用，今年初啟動規畫設計監造及專案管理發包與履約作業；分局及派出所預計於明年1月開始異地辦公，新辦公廳舍預計在2030年7月15日完成驗收點交。
桃園市警局表示，為配合原址拆除重建，楊梅分局及楊梅派出所將於重建期間實施異地辦公，暫遷於楊梅區農會綜合大樓等處，以確保警政服務不中斷。廳舍不僅將改善員警的辦公環境，提高警務效率，也象徵著市府對地方治安與基礎建設的重視。
