快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園獲贈6千萬元低劑量肺癌篩檢行動車 首站周六開進觀音區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園LDCT肺癌篩檢行動車服務行程表。圖／議員吳進昌提供
桃園LDCT肺癌篩檢行動車服務行程表。圖／議員吳進昌提供

桃園市張張善政日前宣布低劑量肺癌篩檢行動車上路，衛生局已經排出12月底前8個場次，首場8日（周六）行動車進駐觀音區衛生所，上下午兩個梯次提供檢查服務，衛生局表示，為避免人數過多，必須預約。

觀音區議員吳進昌表示，這是全國第一台車載行動電腦斷層掃描儀（CT車）正式上路，將深入社區與偏鄉，提供低劑量肺癌篩檢（LDCT）巡迴服務，感謝市長張善政、副市長王明鉅催生，而且首發第一站開拔觀音區衛生所，第2、3場在復興區、蘆竹區，第4場又回到觀音區12月20日（周六）在草漯保障宮。每個場次都有上午、下午兩個梯次，詳情可以上衛生局網站最新消息查詢。

吳進昌說，有了LDCT行動車輛以後，不必舟車勞頓跑醫院，市政府把醫療團隊先進設備開到基層，讓篩檢更便利、健康更進一步，全程無痛、快速又輕鬆，5分鐘就能完成檢查。設籍桃園、年滿40歲，符合以下任一條件即可 免費篩檢：長期吸菸或暴露於二手菸環境、家中有肺癌或慢性肺病病史、長期接觸空污、油煙、特殊行業或高風險職業暴露，肺癌篩檢諮詢預約專線（03）3340345

衛生局表示，這輛醫療車使用西門子最新設備，並由亞東醫院提供臨床與判讀支援，車輛價值6000萬元，昂貴的原因在於設備行動LDCT，由善心人士捐贈，原本要捐贈給南部某醫學中心，但因為手續繁瑣困難捐贈不成，桃園市府得知後主動聯繫，成功爭取善心匿名者捐贈給桃園市政府，也是全台第一輛符合衛福部醫療標準及交通部上路標準的電腦斷層行動車。

衛生局 篩檢 觀音

延伸閱讀

天災人禍的10月考驗？十大縣市首長揭曉

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

桃客司機暴打高中生惹議 市府推「申訴QR碼」、秘密客加強稽查

雖缺席鄭麗文就職典禮 張善政支持心意未變：祝她盡情發揮

相關新聞

連辦7年熱潮不退！苗栗客家廣場舞社會組初賽8、9日登場

已連辦7年的苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽「禾埕練舞功」，今年擴大規模增設社會組初賽，共分兩區，第一區初賽11月8日下午5...

預算7.56億！桃園楊梅警分局服務逾一甲子 原址重建拚2030完工

服務在地超過一甲子的桃園市警察局楊梅分局，由於現有廳舍自1960年啟用至今已逾報廢年限，桃園市警局表示，為提供警察與市民...

桃園獲贈6千萬元低劑量肺癌篩檢行動車 首站周六開進觀音區

桃園市張張善政日前宣布低劑量肺癌篩檢行動車上路，衛生局已經排出12月底前8個場次，首場8日（周六）行動車進駐觀音區衛生所...

地方愕然！台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案遭交通部退回

台61線在苗栗縣通苑地區長達14公里區間，僅設置3處南出、北入半套交流道，造成南下不方便，地方爭取7年苑裡鎮房裡完整交流...

15.6億「竹東綜合行政中心」順利決標 拚12月中開工

由新竹縣政府推動的「竹東綜合行政中心新建工程」，歷經2年規畫、細部設計，並與竹東鎮公所及代表會多次協調，於今年10月31...

竹市爺奶夯健身！長青學苑及高年級生俱樂部體適能課程熱門

新竹市近年來銀髮族夯健身，新竹市政府推動社福政策，持續規畫與推動長青學苑整合型計畫及高年級生俱樂部計畫，透過多元化的運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。