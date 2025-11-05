桃園獲贈6千萬元低劑量肺癌篩檢行動車 首站周六開進觀音區

桃園市張張善政日前宣布低劑量肺癌篩檢行動車上路，衛生局已經排出12月底前8個場次，首場8日（周六）行動車進駐觀音區衛生所，上下午兩個梯次提供檢查服務，衛生局表示，為避免人數過多，必須預約。

觀音區議員吳進昌表示，這是全國第一台車載行動電腦斷層掃描儀（CT車）正式上路，將深入社區與偏鄉，提供低劑量肺癌篩檢（LDCT）巡迴服務，感謝市長張善政、副市長王明鉅催生，而且首發第一站開拔觀音區衛生所，第2、3場在復興區、蘆竹區，第4場又回到觀音區12月20日（周六）在草漯保障宮。每個場次都有上午、下午兩個梯次，詳情可以上衛生局網站最新消息查詢。

吳進昌說，有了LDCT行動車輛以後，不必舟車勞頓跑醫院，市政府把醫療團隊先進設備開到基層，讓篩檢更便利、健康更進一步，全程無痛、快速又輕鬆，5分鐘就能完成檢查。設籍桃園、年滿40歲，符合以下任一條件即可 免費篩檢：長期吸菸或暴露於二手菸環境、家中有肺癌或慢性肺病病史、長期接觸空污、油煙、特殊行業或高風險職業暴露，肺癌篩檢諮詢預約專線（03）3340345

衛生局表示，這輛醫療車使用西門子最新設備，並由亞東醫院提供臨床與判讀支援，車輛價值6000萬元，昂貴的原因在於設備行動LDCT，由善心人士捐贈，原本要捐贈給南部某醫學中心，但因為手續繁瑣困難捐贈不成，桃園市府得知後主動聯繫，成功爭取善心匿名者捐贈給桃園市政府，也是全台第一輛符合衛福部醫療標準及交通部上路標準的電腦斷層行動車。