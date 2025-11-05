地方愕然！台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案遭交通部退回

台61線在苗栗縣通苑地區長達14公里區間，僅設置3處南出、北入半套交流道，造成南下不方便，地方爭取7年苑裡鎮房裡完整交流道案，經公路局審議有條件通過，今年6月送至交通部爭取核定，但交通部於上個月予以退回；消息傳出令地方愕然，立委陳超明昨邀集苗縣府、台中市府及地方民代開會討論，決議修正計畫後再送審。

為建構更完善的交通網，縣府2018年辦理「台61房裡完整交流道案，」可行性研究，經評估預定縣道140線以南（台61里程131公里）增設南入、北出匝道，與既有房裡130公里南出、北入匝道，構成完整交流道，完工後可完善苑裡、台中市大甲交界居民交通路網，打造縣道140線與台1、國3、台中幼獅產業園區聯外重要道路，並強化海線周邊醫療資源便捷通道。

陳超明服務處指出，自2018年初起，陳立委就開始爭取台61線房裡交流道增設北出、南入匝道，同年先成功爭取230萬元進行可行性研究。該案去年底通過公路局審查，並於今年6月送至交通部爭取核定，但交通部於上個月予以退回。

陳超明認為，經過多年努力只差臨門一腳，交通部應以地方鄉親需求為最主要考量，如果當中參雜其中因素考量，這絕對不是地方之福。因此，昨邀集苗栗縣政府、台中市政府、苑裡的民意代表們一起向交通部、交通部公路局強烈表達，希望台61線房裡交流道增設匝道能盡速通過；因為，錯過匝道帶來的南來北往交通不便，鄉親已等待改善許久，期望中央能支持加速通過。

據了解，交通部退回該案的理由，主要是苗140線尚未拓寬，會影響車流，以及用地尚未解決。議員徐永煌指出，苗140線自國道3號苑裡交流道以西路段，目前正由縣府分2期規畫拓寬中，但匝道用地多位於台中市境內，仍需由台中市政府協助辦理徵收取得。