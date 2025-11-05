聽新聞
15.6億「竹東綜合行政中心」順利決標 拚12月中開工
由新竹縣政府推動的「竹東綜合行政中心新建工程」，歷經2年規畫、細部設計，並與竹東鎮公所及代表會多次協調，於今年10月31日完成決標，此工程整合竹東地區行政資源，提升民眾洽公品質，並結合鄰近的「客家大禾埕」，打造兼具客家文化傳承與多元公共交流的複合式空間，形塑竹東地區的新地標。
新竹縣長楊文科表示，竹東鎮公所現有廳舍已使用逾半世紀，亟需重建以提供安全舒適的洽公環境，也為因應竹東鎮近年轉型為文化觀光重鎮，新竹縣政府規畫興建「竹東綜合行政中心」，以「親民的公共大客廳」為設計策略，建物正面面朝大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯，以迎賓之姿面對所有到來的民眾及訪客。
這次將由旺邦營造負責承造。工程量體區分為A棟及B棟，A棟規畫1樓設轉運站、2樓為托育中心、3則是新竹縣竹東戶政事務所、4樓為新竹縣政府稅務局竹東分局、5至6樓則是新竹縣竹東地政事務所；B棟則預計為竹東鎮公所及代表會。
工程整合鎮公所、戶政、地政及代表會等服務機能，讓民眾洽公更加便利，工程並導入綠建築與智慧建築設計，落實節能減碳與永續發展目標。
建築設計規畫期間雖受疫情、科學園區擴廠、社會住宅興建及營造業缺工缺料等挑戰，新竹縣政府仍採分期推動策略，首期工程「竹東交通轉運站暨地下停車場」獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」、「最佳施工品質類」獎項，以及國家建築金獎肯定。此次續推主體工程，預計將為竹東鎮帶來嶄新風貌。
縣府交旅處長陳盈州表示，本案由縣府與竹東鎮公所共同編列預算，總樓地板面積達21862.73平方公尺，總經費15.6億元，其中工程費用為新臺幣14億元，工期約900天；縣府將全力推動工程如期如質完成，將於12月中旬開工，帶動地方再生與繁榮，展現新竹縣邁向智慧永續城市的決心。
