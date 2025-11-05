竹市爺奶夯健身！長青學苑及高年級生俱樂部體適能課程熱門

新竹市近年來銀髮族夯健身，新竹市政府推動社福政策，持續規畫與推動長青學苑整合型計畫及高年級生俱樂部計畫，透過多元化的運動課程，提供安全、專業且多元的體適能課程，滿足長者運動及社交需求，同時讓更多長輩在快樂運動中維持健康，享受活力樂齡生活。

社會處表示，長青學苑自112年度開設體適能課程，一開始僅規畫2班，因廣受長者歡迎，至今年度已擴增至7班，課程內容涵蓋「活力體適能」及「銀髮肌力」等，有效提升長者肌力、柔軟度及心肺功能，全年共受益5664人次。

另外，高年級生俱樂部亦自112年度開設1班TRX課程，至今年度已增至7班，課程涵蓋「樂齡活力椅上操」、「樂齡肌力」及「TRX」等，並與World Gym 健身俱樂部、竹光國民運動中心及新科國民運動中心合作，提供優質運動場域，全年受益1380人次。兩者合計受益人次達7044人次，充分展現竹市長者積極參與健康運動的熱情。

不少長者們熱情分享，每次來上課都很期待，運動後全身舒暢，走路更有力，精神也更好；另有長輩提到，上課還能認識新朋友，大家互相鼓勵、聊天打氣，讓他覺得生活更有趣；以及每次運動完回家，家人都說她精神好多了。