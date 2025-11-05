快訊

竹市圖書館總館原址重建進度落後 市府：預定明年9月14日完工

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭審計室指出工程進度明顯落後，且部分工項施工品質欠佳，待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工。圖/新竹市府提供
新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭審計室指出工程進度明顯落後，且部分工項施工品質欠佳，待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工。 對此，全案整體工程進度約33.8%，已責成設計監造單位督促施工廠商加強工區人力配置並趕工改善，預定明年9月14日完工。

竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工，希望改善館藏書不足、動線不良與環境老舊等問題。

市府工務處表示，總圖工程目前主要施工項目為1樓柱牆鋼筋及模板工程，並持續進行地下停車場相關施作。工程進度延宕主因為施工廠商履約管理不佳，且多項施工圖審查與核定作業逾期，致影響現場後續施作時程，已加強督促施工廠商。

工務處說明，施工廠商於初期清水模樣品牆試作階段，前三次施作品質未達設計標準，主因為鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置作業間缺乏整合與協調。經廠商邀集各下包商共同檢討並調整施作方式後，第四次樣品牆施作已獲建築師事務所認定符合設計要求，後續將本於契約內容持續要求施工廠商，以確保施工品質及工程進度。

審計室指出，新建圖書館總館規畫地上4層、地下2層現代化新總館「風城之谷」，設計概念以兩道書架牆構築知識峽谷，於牆面間留設寬敞通道，立體化連結城市綠意及圖書館建築空間，並將原有戶外停車地下化，地面層留設開闊步行空間，完工後可串聯文化公園、新竹綠園道與護城河等周邊綠帶，打造文化綠廊。

審計室說，總圖工程原預計明年5月完工，截至去年底實際進度為28.90％，較預定進度38.89％落後9.99個百分點，原因在於未確實控管工程進度執行情形，對於進度落後問題，未即時督促廠商研提具體有效改善措施，自去年1月起進度落後已持續逾1年，且仍未依契約規定暫停估驗計價。

另外，該工程規畫設計階段未能提供基地內既有地下管線相關資料供設計參據，也未督促設計單位提送公用設施管線調查成果報告辦理審核，導致設計成果未涵括地下管線遷移等項目，工程施工期間遭遇地下管線障礙，須再耗時進行管線協調及遷移施工，影響整體工程進度。

再者，審計室指出，該工程建築物外觀設計採清水混凝土塑造木紋效果，但樣品牆施作品質未符合設計要求，影響後續工程進度推展，並增加工程延宕風險。

