桃園龍岡建室內靶場 張善政：不支持

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設1.5萬坪輕兵器室內靶場，周邊涵蓋6里近3萬人口，里長與民代昨批軍方缺乏溝通、選址不當，市長張善政也表態「不支持」設靶場。陸軍第六軍團回應，興建靶場有助提升官兵射擊職能，並改善傳統靶場危安風險，將持續溝通。

中壢區龍岡里長吳淑情說，軍方要設靶場一事地方毫不知情，是2周前發現軍方鑽探，才發現不對勁。她批評軍方不尊重地方，且陸軍官校本就有靶場卻閒置，在人口密集區建靶場沒道理。

議員梁為超、謝美英、吳嘉和等人也替居民發聲，透過議會質詢時間，強調軍方於住宅區設置靶場極不妥當，如有彈藥庫更恐成「攻擊目標」危及居民安全。

市長張善政答詢時坦言，市府最近才知道此消息，軍方設置靶場雖自有考慮，但周遭住宅區非常密集，靶場面積量體龐大，與市府對龍岡地區發展願景不符，他並不支持靶場設置計畫。

民政局長劉思遠表示，9月26日行文軍方要求說明設置區域、安全性及噪音管制等相關資訊，但未獲回應；正持續透過後指部向軍方溝通。

第六軍團指揮部回應，目前正在進行龍昌訓場興建「輕兵器室內射擊訓練場」先期評估規畫，興建靶場不僅有利提升官兵射擊職能，同時改善傳統靶場危安風險與噪音影響，兼顧訓場周邊民眾生活品質；會持續與地方溝通協調。