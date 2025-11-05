聽新聞
0:00 / 0:00

桃園龍岡建室內靶場 張善政：不支持

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
國防部擬在桃園中壢區龍岡設輕兵器室內靶場，多名里長和民代批評軍方缺乏溝通，要求撤回計畫。記者朱冠諭／攝影
國防部擬在桃園中壢區龍岡設輕兵器室內靶場，多名里長和民代批評軍方缺乏溝通，要求撤回計畫。記者朱冠諭／攝影

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設1.5萬坪輕兵器室內靶場，周邊涵蓋6里近3萬人口，里長與民代昨批軍方缺乏溝通、選址不當，市長張善政也表態「不支持」設靶場。陸軍第六軍團回應，興建靶場有助提升官兵射擊職能，並改善傳統靶場危安風險，將持續溝通。

中壢區龍岡里長吳淑情說，軍方要設靶場一事地方毫不知情，是2周前發現軍方鑽探，才發現不對勁。她批評軍方不尊重地方，且陸軍官校本就有靶場卻閒置，在人口密集區建靶場沒道理。

議員梁為超、謝美英、吳嘉和等人也替居民發聲，透過議會質詢時間，強調軍方於住宅區設置靶場極不妥當，如有彈藥庫更恐成「攻擊目標」危及居民安全。

市長張善政答詢時坦言，市府最近才知道此消息，軍方設置靶場雖自有考慮，但周遭住宅區非常密集，靶場面積量體龐大，與市府對龍岡地區發展願景不符，他並不支持靶場設置計畫。

民政局長劉思遠表示，9月26日行文軍方要求說明設置區域、安全性及噪音管制等相關資訊，但未獲回應；正持續透過後指部向軍方溝通。

第六軍團指揮部回應，目前正在進行龍昌訓場興建「輕兵器室內射擊訓練場」先期評估規畫，興建靶場不僅有利提升官兵射擊職能，同時改善傳統靶場危安風險與噪音影響，兼顧訓場周邊民眾生活品質；會持續與地方溝通協調。

延伸閱讀

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

桃客司機暴打高中生惹議 市府推「申訴QR碼」、秘密客加強稽查

雖缺席鄭麗文就職典禮 張善政支持心意未變：祝她盡情發揮

桃園表揚醫護藥長照員 張善政：百億蓋市醫拚明年動工

相關新聞

韓籍啦啦隊女神現身竹北燒肉店 2場見面會吸粉絲朝聖

亞洲職棒交流賽7日晚間將登場，首戰由日本樂天金鷲對上韓國KT巫師。KT巫師此次除球員陣容吸睛外，啦啦隊也成為焦點，共派出...

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

桃園捷運綠線建設如火如荼，市長張善政今天下午首度體驗北段高架5個車站動態測試情形，其中2大軌道亮點為跨越南崁溪的蝴蝶橋，...

桃園龍岡建室內靶場 張善政：不支持

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設1.5萬坪輕兵器室內靶場，周邊涵蓋6里近3萬人口，里長與民代昨批軍方缺乏溝通、選址不當...

廣角鏡／桃捷綠線高架5站動態測試 拚明年底通車

桃園捷運綠線建設如火如荼，市長張善政昨下午首度體驗北段高架5個車站動態測試，從G15b站搭車往G13站，行經跨越南崁溪的...

新竹縣首個縣級風景特定區誕生 串聯濕地、紅毛港、新月沙灣

新竹縣首個縣級風景特定區誕生！新竹縣政府爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年獲交通部核定「新竹縣海岸風景...

樂天桃猿奪冠赴仁海宮還願 桃園亞職交流賽周末再登場

中華職棒今年賽季開打前，桃園市府與樂天桃猿球團曾至仁海宮祈福，祈求球隊順利打出佳績，在台灣大賽主場第四戰時，更有慈護宮與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。