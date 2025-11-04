快訊

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

謝侑芯最後接觸的關鍵人物...黃明志全面通緝中！警方證實：相信他已潛逃

影／樂齡動起來！桃園啟動「長者圓夢計畫」 鼓勵銀髮族健康不打烊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
這項長者圓夢計畫全桃設15個據點、15個班級，每班8週16堂課，師資均具「中級國民體適能指導員」資格，並由專業人員進行體能檢測與個別化指導，量化健康成效。記者陳恩惠／攝影
這項長者圓夢計畫全桃設15個據點、15個班級，每班8週16堂課，師資均具「中級國民體適能指導員」資格，並由專業人員進行體能檢測與個別化指導，量化健康成效。記者陳恩惠／攝影

桃園市政府體育局為推動「健康城市、高齡友善」政策，今（114）年首度推出「2025年長者圓夢計畫」，以「樂齡動起來，健康不打烊」為主軸，整合運動專業指導人力與醫療據點資源，帶領長者將運動融入日常生活，提升健康與自立能力。

體育局指出，計畫針對設籍桃園、年齡65至80歲、具運動意願的長者，已招募196人，課程涵蓋體適能訓練與防跌安全講習，強化肌力與平衡感，全桃共設15個據點、15個班級，每班8週16堂課，師資均具「中級國民體適能指導員」資格，並由專業人員進行體能檢測與個別化指導，量化健康成效。

為鼓勵長者持續參與，體育局設置參加獎、全勤獎、進步獎、排名獎與抽獎等激勵措施，最大獎為日本東京來回機票，總獎勵金額達80萬元。體育局將持續檢視執行成果，打造「健康不打烊」的高齡友善桃園。

負責計畫的國立體育大學運動與健康科學學院院長陳光輝博士說，這次以高齡者為對象的運動計畫，希望透過有系統的健康活動來改善長者的生活品質，這項運動的核心目標是減少長者發生肌少症，並增強體力，讓他們能更快樂地享受日常生活，計畫將持續8週，由具備體適能指導員資格的優質老師進行指導，期待所有參與長者都能透過系統化的學習過程，變得更健康、快樂。

正執行此計畫的桃園區寶安里長陳月花表示，感謝市府和國體大策劃很棒的課程，參與里民已經上了好多堂課，覺得這個運動「蠻適合的」，每次上課都達到運動應有的「流汗作用」，希望體育局能繼續開課，課程不再「局限於8堂或10堂課」。

75歲袁女士說，這項活動計畫對高齡長者很有幫助，除了上課有運動到，還增加了高齡長者走出家門、與他人交談的社交機會，總比整天坐在家裡發呆得好，有活有動也就顯得越來越年輕。

負責計畫的國立體育大學運動與健康科學學院院長陳光輝博士，說明這計畫的內容。記者陳恩惠／攝影
負責計畫的國立體育大學運動與健康科學學院院長陳光輝博士，說明這計畫的內容。記者陳恩惠／攝影
桃市府推動「健康城市、高齡友善」政策，今年首度推出「2025年長者圓夢計畫」，以「樂齡動起來，健康不打烊」為主軸，整合運動專業指導人力與醫療據點資源，帶領長者將運動融入日常生活，提升健康與自立能力。記者陳恩惠／攝影
桃市府推動「健康城市、高齡友善」政策，今年首度推出「2025年長者圓夢計畫」，以「樂齡動起來，健康不打烊」為主軸，整合運動專業指導人力與醫療據點資源，帶領長者將運動融入日常生活，提升健康與自立能力。記者陳恩惠／攝影
桃園市桃園區寶安里參與課程的長者們，個個體態輕盈，活力滿滿，完全看不出均有75歲了。記者陳恩惠／攝影
桃園市桃園區寶安里參與課程的長者們，個個體態輕盈，活力滿滿，完全看不出均有75歲了。記者陳恩惠／攝影

桃園

延伸閱讀

樂天桃猿奪冠赴仁海宮還願 桃園亞職交流賽周末再登場

桃園威購天光購物節 消費抽來回機票、AirPods 4

桃園龍潭警10月取締酒駕數較去年增1.5倍 三成屬二次酒駕慣犯

大巨蛋漏水未解！議會專案報告遠雄未列席 陳宥丞怒嗆沒出息

相關新聞

韓籍啦啦隊女神現身竹北燒肉店 2場見面會吸粉絲朝聖

亞洲職棒交流賽7日晚間將登場，首戰由日本樂天金鷲對上韓國KT巫師。KT巫師此次除球員陣容吸睛外，啦啦隊也成為焦點，共派出...

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

桃園捷運綠線建設如火如荼，市長張善政今天下午首度體驗北段高架5個車站動態測試情形，其中2大軌道亮點為跨越南崁溪的蝴蝶橋，...

新竹縣首個縣級風景特定區誕生 串聯濕地、紅毛港、新月沙灣

新竹縣首個縣級風景特定區誕生！新竹縣政府爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年獲交通部核定「新竹縣海岸風景...

樂天桃猿奪冠赴仁海宮還願 桃園亞職交流賽周末再登場

中華職棒今年賽季開打前，桃園市府與樂天桃猿球團曾至仁海宮祈福，祈求球隊順利打出佳績，在台灣大賽主場第四戰時，更有慈護宮與...

桃客司機暴打高中生惹議 市府推「申訴QR碼」、秘密客加強稽查

桃園客運司機日前因不滿被罵，將高中生打到流鼻血，引發熱議。民代今質疑，桃客營運問題層出不窮，要求市府提出具體改善措施。交...

苗栗後龍鎮年度秋季健行活動將登場 共3千名額6日起開放報名

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外健走活動即將於16日登場，公所今天舉辦記者會對外說明，今年以「後龍Walking 夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。