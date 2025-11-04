影／樂齡動起來！桃園啟動「長者圓夢計畫」 鼓勵銀髮族健康不打烊

桃園市政府體育局為推動「健康城市、高齡友善」政策，今（114）年首度推出「2025年長者圓夢計畫」，以「樂齡動起來，健康不打烊」為主軸，整合運動專業指導人力與醫療據點資源，帶領長者將運動融入日常生活，提升健康與自立能力。

體育局指出，計畫針對設籍桃園、年齡65至80歲、具運動意願的長者，已招募196人，課程涵蓋體適能訓練與防跌安全講習，強化肌力與平衡感，全桃共設15個據點、15個班級，每班8週16堂課，師資均具「中級國民體適能指導員」資格，並由專業人員進行體能檢測與個別化指導，量化健康成效。

為鼓勵長者持續參與，體育局設置參加獎、全勤獎、進步獎、排名獎與抽獎等激勵措施，最大獎為日本東京來回機票，總獎勵金額達80萬元。體育局將持續檢視執行成果，打造「健康不打烊」的高齡友善桃園。

負責計畫的國立體育大學運動與健康科學學院院長陳光輝博士說，這次以高齡者為對象的運動計畫，希望透過有系統的健康活動來改善長者的生活品質，這項運動的核心目標是減少長者發生肌少症，並增強體力，讓他們能更快樂地享受日常生活，計畫將持續8週，由具備體適能指導員資格的優質老師進行指導，期待所有參與長者都能透過系統化的學習過程，變得更健康、快樂。

正執行此計畫的桃園區寶安里長陳月花表示，感謝市府和國體大策劃很棒的課程，參與里民已經上了好多堂課，覺得這個運動「蠻適合的」，每次上課都達到運動應有的「流汗作用」，希望體育局能繼續開課，課程不再「局限於8堂或10堂課」。