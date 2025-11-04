韓籍啦啦隊女神現身竹北燒肉店 2場見面會吸粉絲朝聖

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
金海莉、李藝斌昨現身竹北燒肉店擔任一日店長，店家推出130個名額讓粉絲吃到金海莉親手烤的肉片。記者黃羿馨／攝影
金海莉、李藝斌昨現身竹北燒肉店擔任一日店長，店家推出130個名額讓粉絲吃到金海莉親手烤的肉片。記者黃羿馨／攝影

亞洲職棒交流賽7日晚間將登場，首戰由日本樂天金鷲對上韓國KT巫師。KT巫師此次除球員陣容吸睛外，啦啦隊也成為焦點，共派出8名成員來台應援。其中金海莉、李藝斌昨現身竹北燒肉店擔任一日店長，店家推出130個名額讓粉絲吃到金海莉親手烤的肉片，1人3980元、2個小時的見面會迅速秒殺。

活動尚未開場，燒肉店外早已擠滿人潮。主辦單位表示，首場活動報名一開即被秒殺，隨即加開第2場，同樣迅速完售。2場共吸引近百名粉絲參與，其中在竹科上班的工程師占大多數，也有粉絲特地從台北、新北專程南下。

粉絲受訪表示，根本沒在看烤盤上的肉，整場只看她們；也有粉絲說：「追她們的IG好久了，這次能面對面真的太幸福。」碳火爐上烤的是頂級肉片，但粉絲目光全在偶像身上，手裡的筷子幾乎沒動。當金海莉俯身替粉絲烤肉、遞上焦香肉片時，氣氛一度沸騰。一名男粉絲笑著說：「活了25年來，這是最好吃的一次！」

金海莉和李藝斌兩人在韓國雖然同在韓職KT巫師隊擔任啦啦隊，但來台灣發展後，李藝斌加入攻城獅慕獅女孩、金海莉入主桃園璞園領航猿，金海莉還是魔笛舞的編舞者。

主辦這次活動的燒肉店老闆黃彥翔指出，新竹充滿運動與科技活力，希望用職人炭火加上啦啦隊熱情，帶來不一樣的開幕派對，由於反應太熱烈，原訂一場只好加開第二場，兩場都瞬間完售，他也透露，未來將持續邀請不同領域的名人與運動員合作，讓這家燒肉店不只是餐廳，而是結合潮流與生活風格的聚會地標。

新竹 竹北 啦啦隊

