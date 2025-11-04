快訊

新竹縣首個縣級風景特定區誕生 串聯濕地、紅毛港、新月沙灣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年獲交通部核定「新竹縣海岸風景特定區」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣首個縣級風景特定區誕生！新竹縣政府爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年獲交通部核定「新竹縣海岸風景特定區」，範圍包含國家級新豐重要濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣擁有長達11.8公里的海岸線，具備豐富且充滿特色的觀光遊憩據點，縣民及旅客到此，可藉由自行車徜徉濱海自行車道，走訪國家級濕地，或是欣賞沙灘美景、觀看新豐石滬等。楊文科指出，縣府近年爭取經費，逐步改善硬體設施，增加濱海觀光亮點，期望吸引更多旅客造訪。

新竹縣政府表示，這次畫設海岸風景特定區的面積為1078.2公頃，在海岸風景特定區畫定後，將系統化整合各項資源，提升整體觀光品質、增加觀光遊憩效益，促進新竹縣濱海地區成為更為優質的觀光旅遊地區。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州表示，風景特定區範圍的北界及南界為新竹縣界，東界主要以台61線、台15線為界，西以0m等深線、新豐重要濕地範圍的6m等深線為界，將以新豐遊憩區、紅毛港遊憩區及新月沙灣遊憩區作為3大核心發展區，以海岸地區的自然生態、水域遊憩和漁港文化等面向，分區打造核心亮點。

交旅處表示，新竹縣海岸風景特定區將結合觀光自行車動線、餐飲住宿設施、相關遊憩服務設施、服務產業等作整體規畫，整合美食、住宿、遊程、購物及交通等資源，提升濱海區域的視覺美感，增加遊客停留的機會，進而同步帶動整體觀光發展。同時藉由綠色運具串聯各自然人文景點，發展區域特色觀光，讓旅客可規畫1日遊至2日遊等不同旅程，逐年打造觀光景點。

為提升旅遊服務品質、強化縣內海岸風景區設施管理，未來將依實際需求設置專責機構，負責「新竹縣海岸風景特定區」的經營管理，以規畫、建設、維護管理為核心，提升整體管理效能與資源使用效率，建構系統性的觀光治理機制，提供遊客更完善的旅遊體驗。

