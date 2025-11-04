樂天桃猿奪冠赴仁海宮還願 桃園亞職交流賽周末再登場

中華職棒今年賽季開打前，桃園市府與樂天桃猿球團曾至仁海宮祈福，祈求球隊順利打出佳績，在台灣大賽主場第四戰時，更有慈護宮與仁海宮共同舉辦「雙媽會」至球場應援。市長張善政今與樂天球團回到仁海宮還願，除了感謝媽祖一路庇佑外，也感謝廟方、信眾及球迷們對球隊的支持。

體育局表示，桃園長年致力於棒球發展，擁有完善的六級棒球銜接體系培養球員，並與樂天桃猿建立良好關係，也與球迷們一同關注職棒賽事，辦理直播派對。此外，市府也將與樂天桃猿球團持續優化球場設施，為球員及球迷打造更完善的觀賽環境。

體育局指出，市府將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場舉辦「2025桃園亞洲職棒交流賽」，邀請日本樂天金鷲、韓國KT巫師與台灣樂天桃猿同場較勁，陣容堅強，堪稱明年世界棒球經典賽（WBC）的前哨戰。除精彩賽事外，也規畫啦啦隊應援、市民贈票與球迷互動體驗區等，歡迎球迷踴躍入場，共同見證桃園棒球的國際能量。

樂天桃猿副董事長兼執行長牧野幸輝表示，感謝有媽祖、眾神明的加持，球團相信比賽不到最後一刻，真的不能放棄；另外平常的努力也是要繼續保持，今年將美好的結果向神明媽祖分享，未來希望能有更好的成績展現。