快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

聽新聞
0:00 / 0:00

樂天桃猿奪冠赴仁海宮還願 桃園亞職交流賽周末再登場

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政今與樂天球團回到仁海宮還願，除了感謝媽祖一路庇佑外，也感謝廟方、信眾及球迷們對球隊的支持。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政今與樂天球團回到仁海宮還願，除了感謝媽祖一路庇佑外，也感謝廟方、信眾及球迷們對球隊的支持。記者周嘉茹／攝影

中華職棒今年賽季開打前，桃園市府與樂天桃猿球團曾至仁海宮祈福，祈求球隊順利打出佳績，在台灣大賽主場第四戰時，更有慈護宮與仁海宮共同舉辦「雙媽會」至球場應援。市長張善政今與樂天球團回到仁海宮還願，除了感謝媽祖一路庇佑外，也感謝廟方、信眾及球迷們對球隊的支持。

體育局表示，桃園長年致力於棒球發展，擁有完善的六級棒球銜接體系培養球員，並與樂天桃猿建立良好關係，也與球迷們一同關注職棒賽事，辦理直播派對。此外，市府也將與樂天桃猿球團持續優化球場設施，為球員及球迷打造更完善的觀賽環境。

體育局指出，市府將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場舉辦「2025桃園亞洲職棒交流賽」，邀請日本樂天金鷲、韓國KT巫師與台灣樂天桃猿同場較勁，陣容堅強，堪稱明年世界棒球經典賽（WBC）的前哨戰。除精彩賽事外，也規畫啦啦隊應援、市民贈票與球迷互動體驗區等，歡迎球迷踴躍入場，共同見證桃園棒球的國際能量。

樂天桃猿副董事長兼執行長牧野幸輝表示，感謝有媽祖、眾神明的加持，球團相信比賽不到最後一刻，真的不能放棄；另外平常的努力也是要繼續保持，今年將美好的結果向神明媽祖分享，未來希望能有更好的成績展現。

中壢仁海宮董事長王介禧說則，樂天桃猿堅強的實力奪下總冠軍，棒球在桃園已成為全民運動，仁海宮將宗教、體育連結，象徵桃園市多元發展上的包容與創意，未來也將持續與球團合作，為桃園爭光。

桃園市長張善政今與樂天球團回到仁海宮還願，除了感謝媽祖一路庇佑和廟方、信眾、球迷們對球隊的支持。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政今與樂天球團回到仁海宮還願，除了感謝媽祖一路庇佑和廟方、信眾、球迷們對球隊的支持。記者周嘉茹／攝影

桃園 樂天桃猿

延伸閱讀

桃園威購天光購物節 消費抽來回機票、AirPods 4

嘉義觀光神旅行 台澎金馬媽祖12月乘林鐵上阿里山

棒球／上屆WBC教頭領軍KT巫師訪台 啦啦隊Lady Wiz重現「魔笛舞」

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

相關新聞

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

桃園捷運綠線建設如火如荼，市長張善政今天下午首度體驗北段高架5個車站動態測試情形，其中2大軌道亮點為跨越南崁溪的蝴蝶橋，...

韓籍啦啦隊女神現身竹北燒肉店 2場見面會吸粉絲朝聖

亞洲職棒交流賽7日晚間將登場，首戰由日本樂天金鷲對上韓國KT巫師。KT巫師此次除球員陣容吸睛外，啦啦隊也成為焦點，共派出...

新竹縣首個縣級風景特定區誕生 串聯濕地、紅毛港、新月沙灣

新竹縣首個縣級風景特定區誕生！新竹縣政府爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年獲交通部核定「新竹縣海岸風景...

樂天桃猿奪冠赴仁海宮還願 桃園亞職交流賽周末再登場

中華職棒今年賽季開打前，桃園市府與樂天桃猿球團曾至仁海宮祈福，祈求球隊順利打出佳績，在台灣大賽主場第四戰時，更有慈護宮與...

桃客司機暴打高中生惹議 市府推「申訴QR碼」、秘密客加強稽查

桃園客運司機日前因不滿被罵，將高中生打到流鼻血，引發熱議。民代今質疑，桃客營運問題層出不窮，要求市府提出具體改善措施。交...

苗栗後龍鎮年度秋季健行活動將登場 共3千名額6日起開放報名

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外健走活動即將於16日登場，公所今天舉辦記者會對外說明，今年以「後龍Walking 夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。