桃園威購天光購物節 消費抽來回機票、AirPods 4

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓參觀天光購物商品，仔細了解特色。記者鄭國樑／攝影
蘇俊賓參觀天光購物商品，仔細了解特色。記者鄭國樑／攝影

桃園市副市長蘇俊賓今天下午到新富市場市場參加「威購天光購物節」宣傳活動，並表示具客家特色的天光購物節今年邁入第4年，規模越做越大，尤其在地百工百業許多好產品加入後，去年業績480萬元，今年已突破500萬元，預估年底會達700萬元，有更多桃園好商品被看見。

為推廣客家優質產業品牌、促進地方經濟與文化創新融合，客家事務局與客家文化基金會合作，規畫以客家好物為核心的展售空間「天光雜貨店」，自即日起至12月16日為年終慶，今天下午在平鎮區新富市場綜合大樓舉辦「2025天光威購節」開幕。

蘇俊賓指出，今年「天光威購節」為桃園首創客家文化、城市商圈及跨局合作三大亮點的年度產業活動，商圈部分攜手中壢SOGO百貨、威尼斯影城及中壢六和商圈，並結合文化局、青年局及原民局資源，打造兼具文化底蘊與市場動能的客家購物節品牌，為客庄產業注入新動能。

客家文化基金會說明，「2025天光威購節」象徵桃園客家從生活文化走向市場經濟的新階段，主場活動將於15、16日在中壢銀河廣場及恩德街登場，兩日將匯聚天光雜貨店各式客家好物與人潮。今年活動除延續往年廣受好評的天光市集外，另邀請原住民族及青年品牌設攤，讓市集更具文化層次與多元風貌。舞台活動邀請客家音樂彈唱、創意互動演出，還規畫客家文化闖關遊戲、抽獎。

「天光雜貨店」即日起至12月16日也推出年終慶優惠檔期，店內「十大精品專區」及多款商品祭出期間限定優惠及團購價，期望以此帶動消費買氣，提升顧客進店意願。活動還加碼推出消費滿額禮及好禮抽獎活動，獎項包含來回機票、AirPods 4、知名品牌餐具及多項天光精選商品等，活動詳情與優惠資訊請至桃園市客家文化基金會官網查詢。

桃園威購天光購物節登場。記者鄭國樑／攝影
桃園威購天光購物節登場。記者鄭國樑／攝影

桃園

