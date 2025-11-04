快訊

公告劃定新竹縣海岸風景特定區 推濱海觀光

中央社／ 新竹縣4日電
新竹縣政府今天表示，交通部公告劃定「新竹縣海岸風景特定區」，範圍涵蓋新豐濕地、紅毛港聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣及水月休閒農業區等，推動濱海地區觀光發展。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，竹縣擁有長達11.8公里的海岸線，是具備豐富的觀光遊憩據點，民眾可藉由自行車徜徉濱海自行車道，走訪國家級濕地，或是欣賞沙灘美景、觀看新豐石滬等。

縣府表示，此次公告劃設海岸風景特定區的面積為1078.2公頃，範圍涵蓋新豐鄉及竹北市海岸地區，包含新豐重要濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者說，在海岸風景特定區劃定後，將系統化整合各項資源，提升整體觀光品質、增加觀光遊憩效益，促進新竹縣濱海地區成為更為優質的觀光旅遊地區。

陳盈州表示，未來也將整合美食、住宿、遊程、購物及交通等資源，盼增加遊客停留時間，帶動觀光發展。

