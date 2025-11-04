影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

桃園捷運綠線建設如火如荼，市長張善政今天下午首度體驗北段高架5個車站動態測試情形，其中2大軌道亮點為跨越南崁溪的蝴蝶橋，及全台首處跨越高鐵軌道的捷運段，測試過程順利，下周將挺進地下段測試。張善政強調距明年北段7站通車目標「只差2站」，明年一定會順利通車。

桃園捷運綠線為桃市府首條自辦捷運路線，市府捷運工程局等工程團隊持續推進，捷運工程局局長劉慶豐說，為達成明年優先通車目標，除了主線基礎工程持續推進，列車也必須通過嚴格的多階段測試程序，已有18列的列車陸續從韓國運抵北機廠。

綠線列車測試範圍原本為G13（南竹中正北）站至G14（蘆竹中正北）站2個高架車站區間，今天起再延伸至G15b（坑口）站北段共5個高架車站。市府捷運工程局今天下午安排動態測試試乘活動，張善政與多名民代都親自到場，進入車廂體驗測試情形。

綠線列車北段高架5站的動態測試先以人員駕駛，由於今天搭乘人數眾多，時速維持40公里，測試推進、煞車、爬坡與過彎等都順利，過程約25分鐘。捷工局也說明，相關測試包含手動駕駛、半自動與無人駕駛等模式都切換順利，測速最高速達90公里。

「搭乘路段不僅有造型漂亮的蝴蝶橋，還有埤塘，沿途風景優美。」張善政也特別介紹，綠捷北段高架在蘆竹區南青路及南崁路二段交口處軌道，下方就是高鐵軌道，今天測試時剛好高鐵通過，形成「捷運在上、高鐵在下」的特殊景致，值得體驗。

桃園捷運綠線此處也是全台首座捷運高架橋跨高鐵軌道，施作時為了克服高鐵淨高12.7公尺規定，又受限於桃園國際機場航高限制，特別設計墩柱高度約29公尺、跨度超過42公尺的鋼構U型梁，工程難度高，也是工程團隊一大創舉。

張善政今天也提及，前年辦理跨越高鐵上行線鋼U型梁吊裝作業，由市府時任秘書長的詹榮鋒督軍，詹今年病逝，「他是工程人員典範，鞠躬盡瘁、死而後已」，提醒捷運局明年底辦理綠線捷運北段7站通車儀式時，務必邀請詹榮鋒妻子前來觀禮。

張善政表示，桃園綠線捷運高架5段測試後，預計下周將挺進G12等地下段測試，「里程碑一個接一個」，年底20項列車交付到位，明年將列車交給號誌商德國西門子進行號誌整合測試等，他也鼓勵工程團隊持續努力，不辱使命推進，期待明年底的到來。

針對日前有周刊報導綠線捷運建設採用違法建材、邊蓋邊畫設計圖等爭議，張善政今也在致詞時回擊相關指控是「空穴來風」，綠線捷運廠商都是國內外卓越廠商，怎可能做狗屁倒灶的事，這也對工程團隊是極大侮辱，市府就以具體的工程進度來回應。

另，捷運工程局說明，綠線捷運北段5座車站（G13至G15b）的內部裝修工程亦在加速進行，部分車站屋頂板工程已完成，而帷幕牆、內外油漆、天花板及地坪鋪設等作業，皆按照預定時程穩健施工，正全力以赴朝向2026年的通車目標邁進。