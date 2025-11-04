員工都能工作久、工作好 裕隆汽車獲苗栗縣政府表揚優質企業

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
裕隆汽車製造公司獲得苗栗縣優質企業友善職場表揚，協理吳世琳代表受獎。圖／裕隆汽車製造公司提供
裕隆汽車製造公司獲得苗栗縣優質企業友善職場表揚，協理吳世琳代表受獎。圖／裕隆汽車製造公司提供

苗栗縣政首次辦理優質企業遴選，今天表揚33家，其中，裕隆汽車製造公司去年透過職務再設計，協助10名中高齡員工，讓員工可以工作久、工作好，亮點脫穎而出。

勞動部補助、苗栗縣政府主辦、苗栗縣工業會執行，今年首次辦理「優質企業 友善職場」評鑑，依工作環境、待遇與培育、福利與獎勵、友善職場，及特色加值5大面向評選，遴選出33家優質企業，縣長鍾東錦今天表揚。

其中，裕隆汽車製造公司2024年啟動「樂齡友善職場－職務再設計服務計畫」，風險評估產線作業，導入動作分析及輔具，改善作業環境，降低勞動負荷，成功協助10名中高齡員工，建立內部自主改善的文化，落實「讓每位員工都能工作久、工作好」的友善職場理念。

裕隆汽車1999年起設有專屬員工診所，常駐醫師與護理團隊守護員工健康，同步開放居民就診，回饋在地社區，診所每年服務人次超過7000人次，2024年更突破1萬人次，成為苗栗地區具代表性的企業診所典範。

此外，公司建立多項優於法規的福利制度，包括產假後復職「育兒適應假」、家庭照顧假及彈性工時等措施，同時為孕期與哺乳期女性員工提供完整關懷機制、產檢自費補助及新生兒賀禮等生養育福利，協助新手爸媽安心迎接家庭新成員。

而苗栗醫院附設護理之家通過ISO 45001及CNS 45001安全認證，獲得SNQ國家品質標章，定期員工健檢與健康促進，重視身心福祉，推動員工專業訓練，注重團隊溝通、共融文化，祭出節慶、生日獎金及員工關懷措施。

瑞士商格蘭富公司台灣分公司通過ISO 45001、ISO 14001、ISO 9001等多重認證，重視多元、平等及包容，推行全球志工假、尊重多元性別與身分，提供員工健康促進、Wellbeing Room（福祉空間），強調工作生活平衡，促進員工學習與成長，定期舉辦培訓、領導溝通、團隊合作活動，員工年度激勵獎金及全球統一福利政策

今天獲表揚優質企業還有，一月初餐飲國際、公館鄉農會、台灣銀行苗栗分公司、田義食品、立康生醫事業、兆勁科技、合利精機、合馬家具、亞克先進科技、函軒會館、定揚科技、明日湘企業、青志金屬工業、勇城重機工程、恆智重機、胤揚科技工程。

夏禾幼兒園、格林探索幼兒園、泰安觀止、烏色企業社、喜妹娜哇、智邦科技、賀苗企業、賀祥企業、超豐電子、楙盛、彰化商業銀行苗栗分公司、綠川工程顧問、聯耀企業，及馥華人力資源管理顧問公司。

裕隆汽車製造公司1999年起設有專屬員工診所，常駐醫師與護理團隊守護員工健康。圖／裕隆汽車製造公司提供
裕隆汽車製造公司1999年起設有專屬員工診所，常駐醫師與護理團隊守護員工健康。圖／裕隆汽車製造公司提供
苗栗縣政首次辦理優質企業遴選，今天表揚33家。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政首次辦理優質企業遴選，今天表揚33家。圖／苗栗縣政府提供

