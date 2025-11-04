桃園「可負擔住宅」恐遭有心人鑽漏洞？市府提3機制把關

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府研擬在A20、A21、中壢體育園區等地試辦「可負擔住宅」，都發局表示，會嚴謹訂定自治條例內容、年底完成府內審議，政策最快明年上路。圖為航空城安置宅。圖／桃園市都發局提供
桃市府研擬在A20、A21、中壢體育園區等地試辦「可負擔住宅」，都發局表示，會嚴謹訂定自治條例內容、年底完成府內審議，政策最快明年上路。圖為航空城安置宅。圖／桃園市都發局提供

桃市府研擬在機捷A20、A21、中壢體育園區、航空城安置宅等地試辦每坪2字頭的「可負擔住宅」，自治條例最快明年上路，不過查核機制是否完善、政府是否可能帶頭炒房等爭議仍引發質疑。都發局回應，將透過自治條例、相關辦法及信託合約3層機制來控制購買對象，並由桃園市住都中心負責查核作業。

市府都發局日前拋出可負擔住宅政策，以「去商品化」及「封閉式買賣」為核心，優先鎖定年輕夫妻育有小孩的家庭可優先購買，但購入後限制移轉且禁止轉售套利，必要時由市府收回，避免投機炒作。

議員彭俊豪表示，他贊成可負擔住宅實現居住正義的政策方向，但如何確定購買者是自住者及年輕育兒家庭？過去有民眾為避免高額稅負，將住宅登記在他人名下，因此查核機制相當重要，不應讓有心人士影響真正有需要的人。

彭俊豪也好奇，如果政府回購價格高於當時賣出價格，會不會被質疑市府帶頭炒房？相反地，若買入價格比賣出價格還低，也可能引發爭議，政府做莊家與一般民眾不同，必先超前部署；此外，中壢一號社宅曾出現坪數差異問題，原本標示19坪實際少了2坪，未來可負擔住宅涉及買賣，資訊揭露更重要。

都發局長江南志表示，目前初步草案分為自治條例本身、相關辦法（包含買賣價格、條件）及信託合約三個層次來控制購買對象，查核作業將由桃園市住都中心處理，為確保真正有居住需求的年輕家庭受惠，初步規畫採用「先租後購」方式，確定該家庭有需求後才進入買賣程序。

江南志說，未來在首次買賣時將進行市場價格與可負擔住宅價格雙重鑑估，並在自治條例及相關辦法中訂定年限、通膨及折舊公式，如果房地產市場持續上漲，在折舊、通膨及房價上漲因素下，回購價格仍可能微幅調漲。

江南志表示，未來社宅仍會持續興建並設置公托、公幼等公共設施，可負擔住宅住戶可使用鄰近社宅的公共設施；可負擔住宅也採「有限制條件的所有權」而非使用權，與一般私有權概念相同，當建物進入更新或重建時，將回到一般條件參與都更程序。

