桃客司機暴打高中生惹議 市府推「申訴QR碼」、秘密客加強稽查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園客運公車司機涉嫌毆打學生，引起軒然大波。交通局表示，將推動QR碼申訴機制、增加秘密客稽查頻率，並加強司機教育訓練等多項措施改善服務品質。記者陳俊智／翻攝
桃園客運公車司機涉嫌毆打學生，引起軒然大波。交通局表示，將推動QR碼申訴機制、增加秘密客稽查頻率，並加強司機教育訓練等多項措施改善服務品質。記者陳俊智／翻攝

桃園客運司機日前因不滿被罵，將高中生打到流鼻血，引發熱議。民代今質疑，桃客營運問題層出不窮，要求市府提出具體改善措施。交通局回應，將推動QR碼申訴機制、增加秘密客稽查頻率，並加強司機教育訓練等多項措施改善服務品質。

議員黃家齊表示，桃客在桃園營運已久，但服務品質問題不斷出現，上周甚至發生司機暴打學生的狀況，交通局應說明相關管理措施，也盼引進更多公車業者，透過良性競爭改善服務品質。

交通局長張新福表示，市府已規畫多項改善措施，包括在五大幹線113輛公車張貼QR碼，年底前全市790輛公車將完成張貼，民眾未來可透過QR碼反映問題；市府目前每個月約派出30次秘密客乘車抽查，本月也增加頻率至每月60次，如發現司機不適任，將要求客運業者立即汰換。

張新福指出，這次事件發生主因是司機質疑學生未繳好車資，因此將請各校鼓勵學生上車時盡量刷卡，避免產生誤會，如要投現金，應讓司機確認後再投入；市府也加強教育訓練，10月31日、11月1日已辦理2場乘客服務教育訓練及1場法律責任教育訓練，後續將陸續安排相關課程，提高服務態度、身心紓壓及法律認知，以緩解駕駛工作壓力、改善職場環境。

市長張善政表示，市府一直輔導改善大客車駕駛問題，同時引進其他縣市優質業者開闢新路線，目前已有統聯客運、三重客運、指南客運、金台通運、捷乘客運等業者陸續加入；桃園「受訓即就業」計畫持續招募中，明年將推出2.0版本，提供較佳的獎勵與保障，盼增加更多駕駛人數。

桃園 客運 公車 教育訓練

