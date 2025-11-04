快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

苗栗後龍鎮年度秋季健行活動將登場 共3千名額6日起開放報名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮年度秋季健行活動即將於16日登場，共3000名額於6日起開放報名，公所邀請全國民眾到後龍健走欣賞在地風情。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮年度秋季健行活動即將於16日登場，共3000名額於6日起開放報名，公所邀請全國民眾到後龍健走欣賞在地風情。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外健走活動即將於16日登場，公所今天舉辦記者會對外說明，今年以「後龍Walking 夜市Party」為主題，邀請全國民眾到後龍健走欣賞在地風情，不只可拿紀念T恤、摸彩券，還能兌換「後龍YES券」100元在夜市消費，迺夜市，共3000名額於6日起開放報名。

後龍鎮公所指出，秋季戶外健走活動已邁入第11個年頭，每年開放報名幾乎是秒殺，預計6日上午8點半開放報名，額滿為止；報名方式分為紙本報名2000名（至後龍鎮公所索取報名表填寫）、網路報名1000名（至「後龍鎮公所」臉書粉專填寫報名連結）。

目前規畫的健走路線長約10公里，起點設在鎮公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，再轉入後方沿著北勢溪親水廊道前進，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，估計需2.5小時。

另外，今年安排報名民眾報到時可領取集章兌換卡，並蓋上第一個章領取紀念T恤1件；中繼站客家圓樓可蓋第二章，領取摸彩券1張；返回終點處後龍鎮公所廣場蓋第三個章、集滿3個章，即可兌換「後龍YES券」100元1張，16日、23日可在後龍夜市消費。

延伸閱讀

防非洲豬瘟 苗栗11處廚餘掩埋場設置圍籬 大湖鄉長：一定照辦

苗栗市公所市庫現金11.27億元 市長余文忠：我沒有亂花錢

接任國民黨苗栗黨部主委 縣議長李文斌：力拚明年大選勝利

影／苗栗竹南2轎車對撞2名駕駛受傷送醫 肇事車輛側立路中

相關新聞

台大竹北校區閒置 民代批錯失AI契機、學者斥先徵後想致地荒廢

台大竹北校區閒置多年，引發地方與民代批評。政大教授徐世榮指出，該地區段徵收欠缺興辦事業計畫，違反公益性原則，導致土地閒置...

苗縣通苑地區露天燃燒廢棄物不斷 環保局：將追查行為人開罰

苗栗縣通苑地區4天來，連續傳出3起偷燒垃圾案件，讓消防隊員疲於奔命，其中1起發生在昨上午，消防隊員已經趕往撲滅火勢，但不...

桃客司機暴打高中生惹議 市府推「申訴QR碼」秘密客加強稽查

桃園客運司機日前因不滿被罵，將高中生打到流鼻血，引發熱議。民代今質疑，桃客營運問題層出不窮，要求市府提出具體改善措施。交...

苗栗後龍鎮年度秋季健行活動將登場 共3千名額6日起開放報名

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外健走活動即將於16日登場，公所今天舉辦記者會對外說明，今年以「後龍Walking 夜...

桃園中壢龍岡軍方擬建靶場 民代怒轟沒溝通「人口密集區放火藥庫」

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，範圍涵蓋6個里、約2萬9865人口，在地多位里長批評軍方缺乏溝通，議員...

台大承諾重啟竹北校區 議員批1年來僅整建門面要縣府督促

新竹縣竹北市20多年前圈地近30公頃迎接台大及台科大，但2校多年未見實質進展，台科大多次流標後雖重啟招標略有進度，但台大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。