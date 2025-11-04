苗栗後龍鎮年度秋季健行活動將登場 共3千名額6日起開放報名

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外健走活動即將於16日登場，公所今天舉辦記者會對外說明，今年以「後龍Walking 夜市Party」為主題，邀請全國民眾到後龍健走欣賞在地風情，不只可拿紀念T恤、摸彩券，還能兌換「後龍YES券」100元在夜市消費，迺夜市，共3000名額於6日起開放報名。

後龍鎮公所指出，秋季戶外健走活動已邁入第11個年頭，每年開放報名幾乎是秒殺，預計6日上午8點半開放報名，額滿為止；報名方式分為紙本報名2000名（至後龍鎮公所索取報名表填寫）、網路報名1000名（至「後龍鎮公所」臉書粉專填寫報名連結）。

目前規畫的健走路線長約10公里，起點設在鎮公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，再轉入後方沿著北勢溪親水廊道前進，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，估計需2.5小時。

另外，今年安排報名民眾報到時可領取集章兌換卡，並蓋上第一個章領取紀念T恤1件；中繼站客家圓樓可蓋第二章，領取摸彩券1張；返回終點處後龍鎮公所廣場蓋第三個章、集滿3個章，即可兌換「後龍YES券」100元1張，16日、23日可在後龍夜市消費。