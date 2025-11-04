桃園中壢龍岡軍方擬建靶場 民代怒轟沒溝通「人口密集區放火藥庫」

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，範圍涵蓋6個里、約2萬9865人口，在地多位里長批評軍方缺乏溝通，議員也批評選址不當，今在議會要求市府表態、軍方撤回計畫。市府民政局表示，已反映地方意見，要求軍方提出充分配套。六軍團表示稍晚回應。

據悉，輕兵器室內靶場位於中壢區核心住宅區，範圍涵蓋6個里，占地約2萬坪，建築面積約1萬5000坪，周邊有多處住宅大樓、幼兒園、龍岡國中、照護中心及龍岡國民運動中心等公共設施。

但在地民代事前多不知情，直到中壢區龍岡里長吳淑情2周前發現軍方鑽探，才發現不對勁。吳說，經她詢問後，軍方才表示可能要做室內靶場，她批評軍方太不尊重周邊里長，事前完全沒告知，且陸軍官校本來就有靶場卻閒置，在人口密集區再建靶場根本沒道理。

議員梁為超在議會質詢時表示，軍方在人口密集的住宅區設置靶場極不妥當，周遭鄰近6個里居民約2萬9000多人，在台海兩岸兵凶戰危情況下，若未來有戰爭風險，該地恐成攻擊目標，危及居民安全。

議員謝美英表示，全台目前唯一室內靶場在小金門后里，前後都沒有住戶，環境空曠，軍方卻想在密集的住宅區設置靶場，無論室內、戶外都不對，她反對到底，如果軍方執意設置，將天天在門口抗議。

議員吳嘉和說，在人口密集地區放置彈藥庫如同火藥庫，整個大龍岡地區生活圈人口超過10萬人，籲市府建管單位設法阻止。

市長張善政坦言，市府最近才知道此消息，軍方設置靶場雖自有考慮，但周遭住宅區非常密集，靶場面積量體龐大，與市府對龍岡地區發展願景不符，他並不支持靶場設置計畫。

民政局長劉思遠說，民政局9月初得知消息，9月26日主動行文軍方要求說明設置區域、安全性及噪音管制等相關資訊，但軍方至今未回應。陸軍第六軍團10月28日曾與龍岡里、龍昌里等周邊里民初步溝通，但未通知民政局。

民政局表示，國防部各類靶場規畫屬中央國防政策範疇，市府尊重國軍訓練需求，但基於維護市民安全與生活品質，軍方應充分揭露資訊；市府已透過後指部持續向軍方溝通，要求針對安全性、環境影響、交通動線及噪音防制等議題提出配套，並落實睦鄰措施，確保不影響居民生活品質。