台大承諾重啟竹北校區 議員批1年來僅整建門面要縣府督促

新竹縣竹北市20多年前圈地近30公頃迎接台大及台科大，但2校多年未見實質進展，台科大多次流標後雖重啟招標略有進度，但台大僅整建門面，其餘工程停擺，民代呼籲縣府施壓加速建設；縣府回應，將持續督促2校設校進度。

新竹縣政府24年前無償撥給台大22公頃設校用地，但僅建成碧禎館即停滯，經聯合報陽光行動專題報導後，台大去年12月宣布將分階段推進基礎建設，初期預計投入18億，除優化現有建物碧禎館外，將新建次世代智慧立體國土資訊中心，中期則預計興建前瞻聯合研發大樓及科技創研大樓NTU Tech。

台科大竹北校區7公頃土地如今只有一座研發館，國際書院大樓、先進產學中心工程因遇到疫情營建成本上漲，導致廠商無法履約，2020年停工至今。

新竹縣議員林禹佑指出，台大、台科大設校多年未見實質進展，台科大多次流標後，如今重新辦理招標程序，進度較為明朗；但台大過去承諾興建多棟教學廳舍，但近1年多過去僅整建門面，其餘工程停擺，且每年提報內容幾乎重複、缺乏實質突破，呼籲縣府主動施壓，要求台大加速校區建設，如仍無具體行動，應考慮收回或重新議價收購用地，避免大片校地長期閒置。

林禹佑也說，台大竹北分校鄰近AI智慧園區，緯創、普生、義隆電等AI新創科技產業聚落已逐漸成形，唯獨台大校區進度停滯，恐影響地方整體發展。

新竹縣行政處處長周秋堯表示，2校設校進度均已有最新進展。台科大部分，自2020年停工後，經辦理鑑定報告審查，已於10月22日完成評選，目前進入議價與決標程序，後續將進入實際施工階段。工程分為「國際書院」與「先進產學中心」兩項，縣府會持續關注後續施作進度。

至於台大校區，則有2項工程同步推進。第1項為次世代智慧立體國土資訊中心（即原新碳勘科技研究中心大樓），此案為實體捐贈，整合設計、施工與建物三者；已於8月14日召開基本設計周邊說明會，並在10月14日獲台大校園景觀綠化小組審議通過。

第2項為NTU Tech暨AI創新中心－科技創研大樓（掛牌為台灣 Tech Hub），已於10月9日議約，預計12月上旬可完成可行性評估報告初稿。