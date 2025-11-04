相忍為國！ 王志豪上任談竹市藍白合 拚整頓黨務鞏固藍營根基

國民黨主席鄭麗文昨公布各縣市黨部主委人選，新竹市由軍系黃國新黨部主委王志豪接任。王志豪表示，上任後的首要任務是「爭取向心、健全黨務」，以組織戰備為基礎推進選舉布局，對藍白合作則持開放態度，強調應該放下成見，一起為人民做事為重，相忍為國。

新竹市長選舉將於明年底登場，藍白合不合、藍營市黨部主委的作用與風格，備受各界矚目。國民黨新竹市黨部新任主委王志豪表示，他上任後的首要任務是「爭取向心、健全黨務」，以組織戰備為基礎推進選舉布局，「我是一個黨員，最重要的任務就是貫徹命令、服從黨中央的指揮」。他強調，目前黨務整頓優先，未來依黨中央節奏推進，絕不躁進。

談到外界關注的藍白合作議題，王志豪指出，國民黨是一個「理性、仁愛」的政黨，當然也「不排除任何可能，只要能讓國家安全，社會安定、人民生活過的更好，我們都願意嘗試。」

王志豪強調，現在政府問題甚多，將國家陷於兵凶戰危，人人提心吊膽，招兵募兵不足，花那麼多公帑買武器、飛機軍備物資也沒到位。兩次花蓮與南部天然災害，政府卻毫無作為，讓百姓感受到極大的無力感，「我們應該為人民出來做一些事」。

對於部分深藍基層黨員憂心民眾黨誠信問題、質疑藍白合作基礎不穩，王志豪認為不需要過度懷疑，「政府施政讓人民焦慮，我們更應該放下成見，一起為人民做事為重，相忍為國。」

王志豪進一步指出，藍白之間可在理念契合處尋求合作機制，「將來是否共推共主、協調合作，都取決於黨中央指示，我們會貫徹命令、團結一致。」他也重申，即使立場不同，各黨仍可保持友善互動，「只要方向一致、理念相近，友善合作沒有問題。」