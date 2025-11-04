聽新聞
苗縣通苑地區露天燃燒廢棄物不斷 環保局：將追查行為人開罰
苗栗縣通苑地區4天來，連續傳出3起偷燒垃圾案件，讓消防隊員疲於奔命，其中1起發生在昨上午，消防隊員已經趕往撲滅火勢，但不肖業者竟在下午又再次前往引燃火舌，行徑十分囂張；對此，環保局則表示，露天燃燒廢棄物若經查獲，最高可處10萬元罰緩。
據了解，苑裡沿海之前就曾發生多起露天燃燒廢棄物事件，經查多是委外清除家庭垃圾或建築裝潢廢料，但這幾天發生地點則在苑東里靠近公墓山區；通霄案件則是發生在海濱，都是屬於人煙較荒蕪地區，讓不肖人士有機可趁。
苗栗縣環保局秘書蔡政勳指出，在露天燃燒現場遺留的信件或帳單等個人資料，是追查行為人的重要證據，後續將追查廢棄物來源，並據以所載個資訪查相關人員，或請警方協助徵詢、製作筆錄，以釐清實際的行為人。他也強調，依據「空氣污染防制法」，露天燃燒可處以1200元以上、10萬元以下的罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。
