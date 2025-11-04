台大竹北校區閒置 民代批錯失AI契機、學者斥先徵後想致地荒廢

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
徐世榮指出，竹北當年以區段徵收方式畫設學研用地，主張為台大與台科大設校所需，但至今興辦進度停滯，顯示當初規畫缺乏真實執行意圖。當初若提出興辦事業計畫，若無照計畫執行徵收應可撤銷，土地理應還給人民。記者黃羿馨／攝影
台大竹北校區閒置多年，引發地方與民代批評。政大教授徐世榮指出，該地區段徵收欠缺興辦事業計畫，違反公益性原則，導致土地閒置難還；縣議員吳旭智則指，校地空轉錯失產學合作與AI人才培育的重要時機。

政治大學地政系兼任特聘教授徐世榮指出，台大竹北校區多年停滯不前，背後凸顯的是台灣區段徵收制度長期存在的結構性問題。他強調，竹北校區所在的土地屬於區段徵收取得，但當初在徵收時並未提出具體的「興辦事業計畫」，僅以都市計畫名義徵收，導致徵收目的與公共利益之間出現落差，這也使得我國土地徵收顯得非常的恣意及隨意。

徐世榮表示，依土地徵收條例第13、13-1條規定，不論是一般徵收或區段徵收，都應有明確的興辦事業計畫，以確保徵收符合公益性、必要性與比例性原則，「都市計畫的公共利益，並不等同於土地徵收的公共利益」，這是法院近年在航空城、大埔案等多起判決中明確確認的觀點。他直言：「當政府以模糊的都市計畫名義辦理區段徵收，卻無實際興辦內容，就容易出現土地閒置、資源浪費，甚至侵害人民財產權的情況。」

徐世榮指出，竹北當年以區段徵收方式畫設學研用地，主張為台大與台科大設校所需，但至今興辦進度停滯，顯示當初規畫缺乏真實執行意圖。當初若提出興辦事業計畫，若無照計畫執行徵收應可撤銷，土地理應還給人民，但現行法卻排除了區段徵收的收回權，導致土地被閒置卻難以回復原狀。

徐世榮認為，政府長期把區段徵收當成土地儲備手段，卻未編列預算購地或規畫具體用途，反而以「先徵後想」的方式導致許多土地閒置。他強調，台大竹北校區若要重啟進程，中央與地方政府應檢視徵收的合法性與公共性基礎，「這不只是校園建設問題，更是土地正義與憲法保障財產權的議題。」

新竹縣議員吳旭智表示，台大科技創研大樓NTU Tech只聞其聲，卻沒有實質進展，如果真的有心要發展創研，台大這塊校地在AI發展的戰略上，是一個核心樞紐，因為今年AI園區廠商已陸續進駐，新竹縣在AI的發展上面也不斷的在努力，明明是最好的天時地利人和，然而台大用一個看起來很美好的願景，讓這個樞紐失能空轉，錯失了產學合作與AI人才培育的重要時機。

吳旭智說，當然不可否認，台大也嘗試做一些努力，例如11月份「台大竹北講堂」即將開設課程，包含AI管理課、AI 職場協作、稅務等課程。但在這兩年AI大爆發的時代，相關的課程在各地、各單位不知道開了幾十次，且開課的地點在碧禎館，如果台大真的有心，相關的課程，實際上去年、今年都可以開非常多輪了，種種跡象看來都覺得：「你不能說台大沒做，但是你就看不到台大在竹北有它該有的積極與高度」。

新竹縣議員吳旭智表示，台大這塊校地在AI發展的戰略上，是一個核心樞紐，因為今年AI園區廠商已陸續進駐，然而台大用一個看起來很美好的願景，讓這個樞紐失能空轉，錯失了產學合作與AI人才培育的重要時機。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府24年前無償撥給台大22公頃設校用地，但僅建成碧禎館即停滯，館內教室閒置。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員吳旭智表示，台大這塊校地在AI發展的戰略上，是一個核心樞紐，因為今年AI園區廠商已陸續進駐，然而台大用一個看起來很美好的願景，讓這個樞紐失能空轉，錯失了產學合作與AI人才培育的重要時機。記者黃羿馨／攝影
