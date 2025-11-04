苗栗市公所市庫現金11.27億元 市長余文忠：我沒有亂花錢

苗栗𪹚龍今年追加455.95萬元引發爭議，市民代表謝長慶要求公所就財政狀況說明，公所今天公布9月市庫現金11.27億元，比市長余文忠去年4月上任還增加2億元，余文忠說「我沒有亂花錢」！

謝長慶認為數字會說話，看起來並沒有發錢，市民代表會主席陳仁杰表示，代表會持續把關，監督公所依市民的福祉施政及建設，讓市民有感。

苗栗市民代表定期會昨天落幕，通過明年度總預算7.64億元，比今年總預算7.01億元，增加6300多萬元，主要明年新增藝陣文化節、暑期快樂夏令營，及恢復市民趣味競賽等項目，至於代表會開議期間，謝長慶質詢有關𪹚龍決標940萬元，市公所追加墊付455.95萬元，也引發爭議，甚至外界傳聞市庫虧空，要求公所說明。

𪹚龍經費的爭議，余文忠表示，𪹚龍是苗栗客庄元宵特有節慶，公所協助玉清宮爭取文資認證，因此慎重其事，國外媒體報導，拋磚引玉正面回響，如果獲得認證，加上文化部補助，𪹚龍更具保存傳承的意義。

公所今天也對外公布今年9月為止，市庫現金清冊11.27億元，余文忠去年4月29日補選就任，現金約9.2億元，增加2億餘元，絕無虧空情事。

余文忠強調「我沒有亂花錢」！他看到市庫現金11.27億元，內心除了驚喜，更有深深的感恩，不僅是一串冰冷的數字，而是市民、歷屆市長，及默默付出的企業與團隊，共同努力的成果。

他指出，中央與苗栗縣長鍾東錦的支持，更是苗栗市能穩健發展的重要力量，市庫創新高的背後，真正的價值不只是財富的累積，而是城市精神的展現，未來繼續用感恩的心，把每一分資源化為「幸福建設」，讓苗栗成為一個更具溫度、更好願景的家園。