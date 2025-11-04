大湖草莓季暖冬延至12月中旬登場 CP值最高時段首波在春節

苗栗縣大湖鄉是「草莓王國」，但今年受到氣候高溫、閠月影響，原本在12月初開始的草莓季，預計要延後12月中旬，近年來大湖草莓飽受病害，往年最受消費者喜愛的「豐香」，如今已無奈退場，在草莓園裡「少之又少」，現在市場逾九成被「香水」取代；大湖第一期果單價最高，二期果CP值最高，產量足、價格低，首波盛產期在農曆年前後。

大湖地區農會指出，今年氣溫偏高，這一陣子溫度較涼，主要是颱風外圍環流導致，時間不長，結束後「秋老虎」依舊會現身，因此許多農民目前才開始栽植莓苗，預計12月中旬過後一期果才會陸續上市，每年一期果的單價最高，中盤商收購價每公斤約600，遊客在草莓園自採約在550至600元，但以台斤計價。大湖栽培草莓面積有400多公頃，產量占了全台9成，估計一年產值近20億元。

農會推廣部表示，大湖草莓過去一向以「豐香」品種為主力，口感、風味都深受消費者喜愛，但因連年受萎凋病、炭疽病害影響，草莓苗存活情況愈來愈差，農民得多次補植，也可能錯過農曆年前後的黃金銷售及採收時段；草莓喜歡涼爽且有日照的環境生長，最擔心大降雨，尤其雨後放晴，對草莓傷害大；二期果產量多、價格低，CP值最高，盛產期間在農曆年前後，也是遊客最多的時段。

大湖是全國草莓最重要產地，早年草莓噴灑多種用藥是「不能說的秘密」，消費者也欠缺農藥殘留等意識，如今情況已截然不同，每年衛生局也會抽樣檢驗逾400項的農藥殘留，大湖草莓幾乎都全數過關，農民也會自行送驗。