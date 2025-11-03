立法院教育及文化委員會今赴新竹縣考察校園建設，實地走訪新湖國小、湖口高中與嘉豐國小3校。立委徐欣瑩、范雲及教育部政務次長張廖萬堅均到場，針對校園老舊設施、AI教育設備及閱讀空間改善等議題，討論中央補助與縣府配合方案，決議3案均列入明年度優先爭取補助。

新湖國小為全縣學生人數最多的小學，近2千名學童每日在操場活動，但跑道長期使用導致龜裂、排水不良，甚至雨天積水如池。校長柯幸宜指出，老舊操場已影響體育課與民眾運動安全，學校提報552萬元整建計畫，盼更新跑道材質並改善排水系統。張廖萬堅建議，縣府教育局應調整補助排序，重新申報以提高通過機率，爭取年底前完成初步審查。

湖口高中則結合竹科產業優勢，設立全縣首創的AI實驗班，規畫打造AI實驗教室、機器手臂教室與創客空間，總經費約2000萬元。校方表示，新校舍已完工，但相關設備尚未建置，導致空間閒置。徐欣瑩指出，新竹縣是科技重鎮，AI教育應與產業接軌，中央應給予充分支持。張廖萬堅回應，金額超過千萬元補助難度高，建議學校可分兩期、兩年推動，教育部將持續協助。

位於竹北高鐵特區的嘉豐國小自111學年度創校以來，學生人數快速攀升至900多人。校長田世崇說，校內原規劃的C3棟圖書館空間仍為毛胚屋，缺乏天花板、照明、空調與家具設備，目前僅能以兩間普通教室作為臨時圖書室應急，「學生得排隊進場閱讀，甚至坐在地墊上看書」。學校已提出993萬元的圖書館設施設備改善計畫，盼打造兼具閱讀、展演、社群與數位學習功能的多元學習中心。

徐欣瑩表示，嘉豐國小所在的竹北新興區為全國逆少子化最明顯地區，學生持續增加卻沒有完善的圖書館，這不只是硬體問題，更攸關教育公平。她呼籲教育部以專案方式加碼補助。張廖萬堅回應，依現行補助要點每校上限為200萬元，但考量地方需求與學校特色，將以專案方式提高補助比例，朝50%方向努力。