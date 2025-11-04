聽新聞
桃市公有掩埋場 10年燒31次挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市府修訂法規，納管火災高風險場所，但10年起火31次的公有垃圾掩埋場卻不納管，挨批雙重標準。圖為民間資源回收站消防演練。圖／桃園市環保局提供
桃園市府修訂法規，納管火災高風險場所，但10年起火31次的公有垃圾掩埋場卻不納管，挨批雙重標準。圖為民間資源回收站消防演練。圖／桃園市環保局提供

桃市府修訂「桃園市火災預防自治條例」納管火災高風險場所，昨有民代批市府只納管私人資源回收業，卻不管公有場所，形同「只許市有著火，不許私人冒煙」。環保局回應，掩埋場本就是管制場域，市府會持續建置完善的預防管理制度及消防設施，落實分區管理。

桃園市楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障、八德大安4大掩埋場目前仍在使用。消防局統計，桃園市近10年來發生31件掩埋場火災，8成案件起火原因為廢料蓄熱引火等因素；今年2月4日會稽掩埋場因廢料引火發生火警，大安掩埋場於1月8日、11日分別因機械、電器因素起火。

議員彭俊豪表示，八德大安掩埋場今年1月火災燃燒面積達100平方公尺，虎頭山垃圾掩埋場5年內更發生4次火災，最近一次燃燒達2500平方公尺，但市府最新修訂火災預防自治條例，僅納管資源回收業者，「自己的垃圾掩埋場卻不管」，令人不禁懷疑是雙重標準。

環保局長顏己喨表示，修訂火災預防自治條例主要是要納管私人場所，垃圾掩埋場原本就是管制場域，市府也超前部署以較高規範管理，包括全國首創於掩埋場設置紅外線熱成像儀，全天候智慧監控，並每年兩度請所在地消防分隊輔導演練，聘請外部專家學者指導。

副市長蘇俊賓表示，近期掩埋場情況穩定，顯示防災作為成效良好，未來會持續加強管理；相對而言，私人場所今年8月前已經發生4次較重大火災，原因包括廢電池儲存和高易燃物未分區管理。

環保局指出，已規畫本月底將轄內收受塑膠容器、紙類容器、電池、輪胎及機動車輛等254家業者納入第二批高風險場所，被納管者需於3個月內檢具消防設施及防災改善方案申報登記，並每月向申報場內易燃物貯存量及營運紀錄。

